Тайная сторона Нормандии: французская идиллия в английском стиле

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Если вам нравятся идиллические деревушки Англии, винные бутики и уютные рестораны, но хочется добавить французского шарма — добро пожаловать в Ле-Перш. Этот регион, раскинувшийся на границе Нормандии и Луары, напоминает классический английский отдых, только с ароматом багета и сидра.

Фото: flickr.com by Daniel Jolivet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ деревни Франции

Ле-Перш — это не просто сельская идиллия. Это место с космополитичной атмосферой, антикварными лавками, стильными отелями и ресторанами без туристических ловушек.

Здесь, в таких городках, как Мортань-о-Перш и Беллем, завсегдатаи из Парижа и Лондона чувствуют себя как дома. Вы найдёте и особняки с историей, и модернистские отели для тех, кто ищет уединение на природе.

Как добраться до Ле-Перша

Путь сюда не займёт много времени: всего 1 час 40 минут на поезде от Парижа до станции Ножан-ле-Ротру или около 1 часа 45 минут на машине.

На карте регион обозначен как Природный региональный парк дю Перш — национальное достояние Франции.

Где гулять и что смотреть

Ландшафты Ле-Перша — это холмы, дубовые леса и бесконечные тропы. Отличное место для начала знакомства — Ножан-ле-Ротру.

Здесь можно посетить замок Сен-Жан, соединяющий строгую архитектуру XI века и изящество эпохи Возрождения. Внутри работает краеведческий музей, рассказывающий о богатом прошлом региона.

Для тех, кто ищет атмосферные деревушки, стоит отправиться в Беллем. Этот городок славится антикварными магазинами, где легко найти произведения искусства, старинные пластинки или даже таксидермию. А вокруг раскинулись леса, идеально подходящие для прогулок, например, по маршруту Херс Понд Трейл.

Одним из самых неожиданных открытий станет Шапель-де-Монлижон — грандиозный неоготический собор, спрятанный среди лесов.

Его шпили видно задолго до того, как вы доберётесь до крошечной деревушки Рено-Вальдье, где он расположен.

Где остановиться и что попробовать

Беллем — идеальная база для отдыха. Остановитесь в Hôtel de Suhard, уютном семейном отеле в старинном особняке.

В нескольких шагах отсюда находятся рестораны вроде La Dinette Gourmande с традиционной французской кухней, шоколадная лавка Chocolaterie Bataille и винные бутики.

Если хочется полного уединения, стоит выбрать D'une Ile — комплекс с номерами в бывших фермерских постройках на территории леса площадью 20 акров. Ресторан здесь радует блюдами из овощей, выращенных прямо в национальном парке.

А гурманам обязательно стоит попробовать багет дю Перш — экологичный хлеб из местных ингредиентов, который пекут только здесь. Лучшее место для дегустации — пекарня Aux Douceurs du Perche в Мортань-о-Перш.

Ну и какой французский отдых без сидра? В Ле-Перше его производят по всем традициям. Загляните в сидрерию Cidrerie du Perche, где среди 54 акров яблоневых садов вам расскажут все секреты местного напитка.

Уточнения

Норма́ндия (фр. Normandie, норманд. Normaundia) — регион и историческая область на северо-западе Франции. Образован 1 января 2016 года слиянием регионов Верхняя и Нижняя Нормандия. Известен своей историей, фермами, яблочными плантациями и молочной промышленностью, в первую очередь сырами: Камамбер, Ливаро и Пон-л’Эвек.

