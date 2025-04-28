Секретный пляжный рай на юге Франции: где искать идеальные закаты и свежие устрицы на Лазурном побережье

2:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Когда речь заходит о пляжных городах Франции, в голове всплывают Ницца, Сен-Тропе и Биарриц. Но настоящий секрет спрятан чуть южнее — в уютной деревушке Ле-Кат (Леуката), где Средиземное море встречается с бескрайним озером, а закаты кажутся сказочными.

Фото: commons.wikimedia.org by Tanya Dedyukhina, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ пляжный отдых

Здесь, среди живописных фасадов, узких улочек и неспешных обедов на террасах, каждый найдёт отдых по душе: от прогулок до водных приключений.

Пляжи, тропы и вино: чем заняться в Ле-Кате

Основные красоты деревни легко исследовать пешком. Начните с рынка под открытым небом (работает по вторникам и субботам), прогуляйтесь к руинам замка Леукаты — оттуда открываются захватывающие виды на лагуну, виноградники и море.

Любите активный отдых? Ле-Кат предлагает четыре живописные пешеходные тропы, проходящие через охраняемые территории сети Natura 2000.

Особенно впечатляет маршрут вдоль известняковых утёсов: тропа соединяет пляжи Леукаты и Ла-Франки, проходит мимо маяка и мыса.

Поклонникам водных видов спорта стоит заглянуть на пляж Ла-Франки — благодаря ветру трамонтан, дующему здесь 300 дней в году, место считается одним из лучших для виндсёрфинга и кайтсёрфинга. А для начинающих на пляже Ле-Гуле работает школа Wesh Center Crew.

Вкус моря на тарелке

Ле-Кат — рай не только для любителей природы, но и для гурманов. Неподалёку от пляжа Муре раскинулась устричная деревня: яркие домики, свежайшие устрицы, выловленные прямо перед вами, и прилавки рыбаков, открывающиеся с восьми утра.

Вино в Ле-Кате — отдельная история. На 500 гектарах местных виноградников рождаются насыщенные ароматы юга Франции.

Обязательно загляните в кооператив Vignobles Cap Leucate для дегустации или посетите органическое хозяйство Mas des Caprices.

Когда лучше ехать и как добраться

Лучшее время для поездки — с мая по сентябрь. В разгар лета температура может достигать +30 °C, зато весной здесь особенно уютно, а летом проходят виндсёрфинг-соревнования Mondial du Vent и яркий фестиваль Sol Y Fiesta.

Добраться до Ле-Ката просто: из Парижа на поезде до Нима или Нарбонны, а дальше — на региональном поезде. Ближайший аэропорт находится в Перпиньяне, всего в 20 минутах езды.

Те, кто однажды оказался в Ле-Кате, говорят, что это место невозможно забыть: море, закаты, вино и воздух свободы создают неповторимую атмосферу настоящего Средиземноморья.

Уточнения

Средизе́мное мо́ре — межматериковое море, по происхождению представляющее собой глубоководную псевдоабиссальную внутришельфовую депрессию, связанную на западе с Атлантическим океаном Гибралтарским проливом.

