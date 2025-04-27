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Таллахома взрывает ожидания: где виски льётся рекой, а водопады шепчут тайны

3:02
Туризм

Забудьте о традиционном маршруте "музыка — острый цыпленок — виски". На юге штата, всего в 77 милях от Нэшвилла, спрятался настоящий сокровищник — городок Таллахома. Здесь вас ждут шумные водопады, старинные винокурни и природные заповедники, где можно буквально прикоснуться к живой природе.

Водопад
Фото: commons.wikimedia.org by McKay Savage from London, UK, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Водопад

Погружение в природу: водопады и заповедники

Если мечтаете о прогулках среди дубовых лесов и цветущих лугов, отправляйтесь в заповедник Шорт-Спрингс. Здесь, на 420 акрах земли, спрятались водопады Машин, Адамс, Басби и Лорел-Блафф.

Идеальный маршрут — кольцевая тропа длиной 3,2 мили, которую можно пройти за полтора часа. Самое захватывающее зрелище ждёт вас у 60-футового Машинного водопада — стоять под его потоками и смотреть, как вода рассыпается на тысячи капель, незабываемо.

Мало времени? Тогда сделайте короткую остановку у водопада Ратледж, который находится всего в пяти минутах езды.

Тропа к нему короткая, но обязательно возьмите купальник — освежиться в прохладной воде стоит каждому. Только не забывайте: водопад расположен на частной территории, уважайте это.

Что ещё посмотреть: парки, диск-гольф и дендрарий

Любителям спокойного отдыха стоит заглянуть в дендрарий Ист-Парк и на поле для диск-гольфа Sunrise. Здесь можно устроить семейный пикник, покататься на велосипеде или потренироваться в меткости на одной из 27 будущих лунок.

Путешествие в историю и творчество Таллахомы

Таллахома удивляет и музеями. В Музее наследия Бичкрафта вас ждут легендарные самолёты: от первого серийного Staggerwing до редкого G17S "Биг Ред". Самая ценная реликвия — сертификат пилота Луизы Таден, подписанный самим Орвиллом Райтом.

Маленьким исследователям точно понравится Практический научный центр. Геология, космос, морская жизнь — здесь можно не только посмотреть, но и потрогать каждый экспонат. А взрослым стоит заглянуть в Центр изящных искусств, чтобы полюбоваться картинами и поучаствовать в мастер-классах.

Завершение путешествия: виски и Cascade Hollow

Нет лучшего способа завершить день, чем экскурсия в Cascade Hollow Distilling Co., где рождается знаменитый виски George Dickel.

Здесь вы узнаете, как рождаются крепкие традиции Теннесси, а в финале попробуете четыре вида виски.
Cascade Hollow — часть знаменитой Теннессийской тропы виски, охватывающей 26 винокурен штата.

Когда насытитесь природой, историей и вкусами Таллахомы, самое время отправиться исследовать горные городки Теннесси — там вас ждёт ещё больше чарующих троп и укромных уголков.

Уточнения

Теннесси́ (англ. Tennessee ) — штат на востоке США, один из так называемых штатов Юго-Восточного Центра.  Столица и крупнейший город — Нашвилл. Вошёл в состав государства шестнадцатым по счёту.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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