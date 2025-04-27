Путешествие на Пикс-Айленд: всего 17 минут до другого мира

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Хотите отправиться в настоящее путешествие во времени? Добро пожаловать на Пикс-Айленд — остров у побережья штата Мэн, где история дышит на каждом шагу. Всего в 17 минутах от оживлённого Портленда находится это место, где прошлое переплетается с неспешной атмосферой летних каникул.

Фото: flickr.com by See1,Do1,Teach1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пикс-Айленд

От форпоста до парка развлечений

Сотни лет назад здесь жили индейские племена, а позже Пикс-Айленд стал важным оборонительным пунктом во время Гражданской войны и Второй мировой.

В XIX веке остров пережил настоящий бум: благодаря развитию пароходного сообщения он превратился в популярное место для пикников и развлечений.

В 1880-х годах здесь открылся Гринвуд-Гарден — парк с каруселями, катком и колесом обозрения, который называли "Кони-Айлендом Новой Англии". Но пожары и массовое распространение автомобилей положили конец этой эпохе.

Сегодняшний Пикс-Айленд

Сегодня Пикс — это тихий прибрежный уголок с творческой атмосферой. Постоянно на острове живёт около тысячи человек, но летом население увеличивается в пять раз.

Основная жизнь кипит недалеко от паромной переправы: здесь вас ждут уютные кафе, арт-галереи, например, галерея Ричарда Бойда, и необычные музеи.

Обязательно загляните в Музей 5-го округа штата Мэн — милый коттедж с артефактами времён Гражданской войны.

А для необычного опыта отправляйтесь в Музей зонтичных чехлов Нэнси 3. Хоффман, где собрана коллекция, удостоенная мирового рекорда Гиннесса.

Как попасть на остров

Паромы Casco Bay Lines отправляются из центра Портленда почти каждый час в летние месяцы, начиная с 5:45 утра.

Поездка до Пикс-Айленда занимает всего 17 минут и стоит от 7 до 14 долларов, в зависимости от сезона. Машину можно взять с собой за дополнительную плату, но лучше арендовать велосипед или гольф-кар прямо на месте.

Исследовать — в своём ритме

Длина прибрежной прогулки по острову — около 6,5 км. По пути открываются виды на Атлантику, укромные бухты и цветущие заросли. Остров дружелюбен к питомцам: везде стоят миски и кулеры с водой за символический доллар.

Жители Пикс-Айленда известны своей приветливостью, а атмосфера острова остаётся лёгкой и расслабленной. Традиционные "Регги по воскресеньям" только добавляют особого настроения.

Финальный штрих

Чтобы день на острове был полным, обязательно попробуйте фирменный лобстер-ролл. Лучшее место для этого — Island Lobster Company с видом на пляж и шум прибоя.

Уточнения

Мэн (англ Maine,) — штат на северо-востоке США, часть Новой Англии. Столица — Огаста, крупнейший город — Портленд. Исконными жителями территории штата были индейцы, говорящие на алгонкинских языках. Первое английское поселение было создано Плимутской компанией в 1607 году.

