Русские устремились в эту азиатскую страну: вот что нужно знать про Вьетнам

Российские туристы снова начали бронировать туры во Вьетнам. Ниже расскажем, что нужно знать об этой азиатской стране.
Вьетнамцы просыпаются рано, а в обеденный 1,5-часовой перерыв час спят прямо на работе.
Местному населению выгодно поддерживать добрые отношения с американцами и французами — недавними заклятыми врагами.
Здесь официально зарегистрировано 16 разных конфессий. Больше всего буддистов, на втором месте — католики, каодаизм — новая религия, которая содержит элементы конфуцианства, буддизма, даосизма, христианства, тоже стала популярна среди вьетнамцев.
Дети для этих людей дороже всего. С маленьких вьетнамцев сдувают пылинки, на их образование и воспитание тратят большую часть семейного бюджета, пишет KP. RU.
Интересно, что во Вьетнаме нельзя дарить дешевые цветы, особенно хризантемы желтого цвета.
Вьетна́м (вьет. Việt Nam), ([vîət nāːm]), полная официальная форма — Социалисти́ческая Респу́блика Вьетна́м (СРВ) (вьет. Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, тьы-ном 共和社會主義越南, конг хоа са хой тю нгиа вьет нам) — государство в Юго-Восточной Азии на полуострове Индокитай.
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