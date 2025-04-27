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Русские устремились в эту азиатскую страну: вот что нужно знать про Вьетнам

1:01
Туризм

Российские туристы снова начали бронировать туры во Вьетнам. Ниже расскажем, что нужно знать об этой азиатской стране.

Вьетнам, Хюэ, Имперский город Хюэ, Меридианские ворота
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Вьетнам, Хюэ, Имперский город Хюэ, Меридианские ворота

Вьетнамцы просыпаются рано, а в обеденный 1,5-часовой перерыв час спят прямо на работе.

Местному населению выгодно поддерживать добрые отношения с американцами и французами — недавними заклятыми врагами.

Здесь официально зарегистрировано 16 разных конфессий. Больше всего буддистов, на втором месте — католики, каодаизм — новая религия, которая содержит элементы конфуцианства, буддизма, даосизма, христианства, тоже стала популярна среди вьетнамцев.

Дети для этих людей дороже всего. С маленьких вьетнамцев сдувают пылинки, на их образование и воспитание тратят большую часть семейного бюджета, пишет KP. RU.

Интересно, что во Вьетнаме нельзя дарить дешевые цветы, особенно хризантемы желтого цвета.

Уточнения

Вьетна́м (вьет. Việt Nam), ([vîət nāːm]), полная официальная форма — Социалисти́ческая Респу́блика Вьетна́м (СРВ) (вьет. Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, тьы-ном 共和社會主義越南, конг хоа са хой тю нгиа вьет нам) — государство в Юго-Восточной Азии на полуострове Индокитай.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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