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Гастрономические диковинки от которых за уши не оттащишь с крепостной стены

2:25
Туризм

Скрытая жемчужина Франции: в самом сердце Альп притаилась деревня, где природа, история и кулинарные традиции сплелись в один чарующий ансамбль. Брей-сюр-Руайа очаровывает путешественников своими оливковыми рощами, старинными мостами и уникальной атмосферой, словно сошедшей со страниц сказки. Хотите узнать, что делает это место таким особенным?

Брей-сюр-Руайа, Франция
Фото: commons.wikimedia by Dsch67 is licensed under GNU Free Documentation License
Брей-сюр-Руайа, Франция

Брей-сюр-Руайа: деревня, где встречаются Альпы и Лазурный берег
Брей-сюр-Руайа расположена в уникальном месте — между Приморскими Альпами и Французской Ривьерой. Здесь живет всего около 2400 человек, но атмосфера поселения наполнена жизнью, традициями и неподдельной красотой природы.

Природное великолепие и национальный парк
Деревня гордо входит в состав национального парка Меркантур — одного из самых красивых уголков Франции. За свои природные богатства Брей-сюр-Руайа удостоена престижного знака "Station verte", что подтверждает её статус экологически чистого туристического направления.

Архитектурные шедевры: церкви, часовни и колокольня
Любители истории оценят Церковь Санта-Мария-ин-Альбис, где до сих пор звучит орган XVIII века. На склонах возвышаются старинные часовни: Богоматери, Сент-Элизабет и св. Антонио. А колокольня Сен-Жан, построенная в начале XII века, напоминает о глубокой древности этой земли.

Погружение в историю: замок и "Поезд чудес"
Одной из главных достопримечательностей остаётся замок, возведённый ещё до 1380 года. А для тех, кто любит активный отдых, деревня предлагает прогулку по знаменитой тропе train des merveilles, которая знакомит с удивительными пейзажами и наскальными рисунками.

Вкус Брей-сюр-Руайа: оливки, мангольд и традиционная выпечка
Гастрономические традиции деревни впечатляют: местные оливки славятся своим ароматом, а мангольд активно используется в кухне региона. Здесь также можно попробовать домашние изделия из теста, включая легендарные boursouzes, приготовленными вручную из теста с начинкой из бобовых по старинным рецептам.

Уточнения

Брей-сюр-Руайа (фр. Breil-sur-Roya, итал. Breglio, Breglio sullo Roio) — коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный берег, департамент Приморские Альпы, округ Ницца, кантон Конт. До марта 2015 года коммуна являлась административным центром одноимённого упразднённого кантона (округ Ницца).

Манго́льд (от нем. Mangold; лат. Bēta vulgāris subsp. vulgaris var. vulgaris) — двулетнее травянистое растение; подвид свёклы обыкновенной. Родственен сахарной, кормовой и обыкновенной свёкле.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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