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Спад азиатских рынков: спасёт ли Европу и Ближний Восток туристический сезон

4:43
Туризм

На фоне отсутствия туристов из Китая, опасений после землетрясения и нестабильности мировой экономики Таиланд пересматривает свою стратегию развития туризма на 2025 год, делая акцент на привлечение качественной аудитории вместо погонки за количественными показателями.

Храм Истины Тайланд Паттайя
Фото: commons.wikimedia.org by Aleksey Maramzin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Храм Истины Тайланд Паттайя

Как сообщил министр туризма и спорта Соравонг Тхиентхонг, страна снизит целевые показатели доходов от международного туризма с 2,3 трлн батов ($69 млрд) до 2 трлн батов ($60 млрд). При этом общая цель по доходам от туризма на 2025 год в размере 3,5 трлн батов ($105 млрд) остаётся без изменений.

"Если удастся превысить эту планку — это будет бонус", — отметил министр.

Отсутствие китайских туристов: главный вызов

Наибольшее влияние на решение властей оказало резкое снижение потока туристов из Китая. В первом квартале 2025 года Таиланд принял 1,3 миллиона китайских туристов — на 24% меньше по сравнению с тем же периодом 2024 года (1,75 миллиона). С учётом того, что ранее туристы из Китая составляли почти треть всех иностранных прибытий в Таиланд, это серьёзный удар по отрасли.

Причинами падения стали опасения за безопасность после инцидентов на границе с Мьянмой, обрушения стройки в Бангкоке после землетрясения 28 марта, а также скандалы вокруг кол-центров, где фигурировали китайские граждане. Все эти факторы снизили доверие к Таиланду как туристическому направлению на материковом Китае.

В ответ правительство смещает акцент с увеличения количества туристов на развитие "туризма высокой ценности" — привлечение туристов с более высоким уровнем расходов.

Губернатор Туристического управления Таиланда (TAT) Тапани Киатпайбул заявила, что ведомство планирует провести роудшоу в менее крупных городах Китая для восстановления спроса на групповое туризм и укрепления имиджа Таиланда как безопасного направления.При этом Таиланд скорректировал план по числу китайских туристов на 2025 год с первоначальных 8 миллионов до 6,7 миллиона — столько же, сколько приехало в 2024 году.

Общая динамика: не всё так плохо

Несмотря на проблемы, Таиланд в первом квартале 2025 года принял 9,5 миллиона иностранных туристов — на 2% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом доходы от туризма выросли на 10,5%, составив 463 миллиарда батов ($14 миллиардов). Китай, несмотря на падение показателей, сохранил статус крупнейшего туристического рынка для Таиланда, за ним следуют Малайзия, Россия, Индия и Южная Корея. Однако впервые Вьетнам принял больше китайских туристов, чем Таиланд.

Азиатские рынки (Китай, Гонконг, Тайвань, Южная Корея, Вьетнам) в целом показали спад на 17%. Положительная динамика зафиксирована на рынках Японии, Европы и Ближнего Востока.

Ставка на новые рынки: опыт Бутана

В рамках новой стратегии Туристическое управление Таиланда усиливает работу с европейскими и ближневосточными туристами, которые отличаются большей продолжительностью поездок и высоким средним чеком.

Значимым шагом стал первый фестиваль "Amazing Thailand", организованный TAT в столице Бутана Тхимпху 19-20 апреля. На мероприятии присутствовали премьер-министр Бутана Церинг Тобгай, министр промышленности, торговли и занятости Лионпо Намгьял Дорджи, а также представители тайской делегации во главе с губернатором TAT Тапани Киатпайбул.

Хотя рынок Бутана остаётся небольшим, его потенциал оценён как перспективный: в 2024 году количество прибытий из Бутана в Таиланд выросло на 6% по сравнению с предыдущим годом.

В апреле Таиланд также провёл традиционный фестиваль Сонгкран, который, как прогнозировалось, должен был принести более 26,5 миллиарда батов ($798 миллионов) дохода от туризма, увеличив показатели на 8% по сравнению с прошлым годом.

Уточнения

Сонгкран (тайск. สงกรานต์) — тайский Новый год, отмечаемый 13—15 апреля (состоит из Маха Сонгкран (досл. «Великий переход») — 13 апреля, Вирак Ванабат — 14 апреля и Вирак Лоенг-сак — 15 апреля). 

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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