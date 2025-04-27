Реальная доступность или формальность: что мешает развитию туризма для людей с инвалидностью

4:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

На пресс-конференции, состоявшейся 23 апреля на площадке НСН, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала о текущем состоянии инфраструктуры для инклюзивного туризма в стране и поделилась планами по развитию проекта "Туризм неограниченных возможностей", запущенного по поручению президиума АТОР.

Фото: pxhere.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Мужчина в инвалидной коляске

Долгое время инклюзивный туризм в России воспринимался как узкоспециализированное направление для небольших групп людей с инвалидностью. Однако сегодня он становится важной частью государственной политики в сфере туризма. По данным Росстата, в стране проживает около 12 миллионов людей с инвалидностью и более 35 миллионов граждан старше 60 лет, многие из которых имеют ограниченную мобильность и нуждаются в аналогичной инфраструктуре.

Основные проблемы доступного туризма

Несоответствие заявленной и реальной доступности

Как отметила Ломидзе, одна из главных проблем — формальный подход к созданию доступной среды. Многие объекты заявляют о своей адаптированности для маломобильных граждан, но на практике пандусы оказываются слишком крутыми, лифты — недостаточно вместительными, а специализированные номера в отелях не соответствуют стандартам.

Нехватка специализированного транспорта

Ещё одна серьёзная проблема — недостаток адаптированного транспорта. Производство автобусов, предназначенных для перевозки людей с инвалидностью, в России практически отсутствует. Стоимость одного такого автобуса превышает 17 миллионов рублей, что делает его покупку нерентабельной для перевозчиков. Специализированные автобусы имеются только в отдельных городах, таких как Санкт-Петербург, Екатеринбург, Калининград и Старый Оскол.

Высокая стоимость туров для людей с инвалидностью

Организация поездок для людей с ОВЗ требует дополнительных расходов: бронирование специализированных номеров, аренда адаптированного транспорта, услуги гидов с навыками работы с маломобильными туристами, знанием русского жестового языка или тифлокомментированием. В результате стоимость туров для таких групп оказывается на 20-40% выше стандартных.

Правовая неопределённость и отсутствие системной господдержки

Несмотря на существующие ГОСТы и СНИПы, их соблюдение носит формальный характер. До сих пор отсутствует единый закон, обязывающий застройщиков учитывать принципы доступности при строительстве отелей. Также нет единой статистики о количестве путешествующих людей с ОВЗ, что затрудняет планирование отрасли. Кадровая проблема остаётся острой: специалистов в области инклюзивного туризма в стране крайне мало.

Как АТОР развивает инклюзивный туризм

Ассоциация туроператоров создала сайт с проверенной информацией о доступных туристических объектах, где собраны данные об адаптированных маршрутах, отелях, музеях и транспортных узлах. Все сведения проверяются экспертами Всероссийского общества инвалидов.

"Наш проект — это попытка дать людям с ОВЗ достоверную информацию о местах, куда они могут поехать без лишних хлопот", — подчеркнула Майя Ломидзе.

АТОР также активно выступает за развитие системы инклюзивного туризма и стимулирование производства специализированного транспорта.

Будущее инклюзивного туризма в России

На рассмотрении в Госдуме находится законопроект об инклюзивном туризме, который предполагает обязательное внедрение принципов доступности при строительстве новых гостиниц. Ведутся переговоры с Минтрансом о закупке специализированных автобусов. Опыт успешных регионов будет распространяться по всей стране.

Несмотря на то, что инклюзивный туризм пока занимает нишевую позицию, с ростом запроса со стороны общества и при поддержке государства и бизнеса у него есть все шансы стать полноценной частью туристической отрасли.

Как отметил министр экономического развития Максим Решетников, развитие инклюзивного туризма — это не просто акт социальной ответственности, а инвестиция в будущее, где каждый человек сможет свободно открывать для себя новые горизонты.

Уточнения

Туризм в России — динамично развивающаяся отрасль экономики России, в которой занято более 500 тысяч человек.

