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Тысячи туристов устремились в Калмыкию: чем их привлекает главный хурул

1:35
Туризм

С начала апреля главный буддийский храм Калмыкии "Золотая обитель Будды Шакьямуни" уже принял более 12 тысяч туристов — и это только те, кто участвовал в организованных экскурсиях.

Буддийский храм «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Элиста. - panoramio (5)
Фото: commons.wikimedia.org by Александр Попрыгин, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Буддийский храм «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Элиста. - panoramio (5)

Как рассказала старший экскурсовод музея "Истории буддизма Калмыкии" Галина Айдарова, в этом году апрель оказался особенно насыщенным с точки зрения туристической активности. За прошедшие недели было проведено более 250 экскурсий.

"Замечательно, что расширяется география наших гостей. Очень радует и вызывает чувство гордости, что буддизм открывает двери для всех, независимо от национальности и вероисповедания", — отметила Галина Айдарова.

Апрель, май и июнь — традиционно самые напряжённые месяцы для экскурсоводов хурула. Однако, как подчеркнула специалист, кадровый состав экскурсионной службы постоянно пополняется. Новые сотрудники помогают грамотно организовать растущий поток туристов, предоставляя им качественную информацию о буддийском Учении, его Защитниках, истории религии и деятельности самого храма.

Многие туристы, посетившие Калмыкию, делятся искренними впечатлениями. Так, гости из Адыгеи рассказали, что давно мечтали попасть сюда.

"Сейчас находимся в состоянии просветления, идём по духовному пути. Хотели прикоснуться к этому сокровенному, чистому сознанию. Очень довольны поездкой", — поделились они впечатлениями.

Уточнения

Калмы́кия официально Респу́блика Калмы́кия (калм. Хальмг Таңһч), — субъект Российской Федерации, республика в её составе.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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