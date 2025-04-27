Тысячи туристов устремились в Калмыкию: чем их привлекает главный хурул

С начала апреля главный буддийский храм Калмыкии "Золотая обитель Будды Шакьямуни" уже принял более 12 тысяч туристов — и это только те, кто участвовал в организованных экскурсиях.
Как рассказала старший экскурсовод музея "Истории буддизма Калмыкии" Галина Айдарова, в этом году апрель оказался особенно насыщенным с точки зрения туристической активности. За прошедшие недели было проведено более 250 экскурсий.
"Замечательно, что расширяется география наших гостей. Очень радует и вызывает чувство гордости, что буддизм открывает двери для всех, независимо от национальности и вероисповедания", — отметила Галина Айдарова.
Апрель, май и июнь — традиционно самые напряжённые месяцы для экскурсоводов хурула. Однако, как подчеркнула специалист, кадровый состав экскурсионной службы постоянно пополняется. Новые сотрудники помогают грамотно организовать растущий поток туристов, предоставляя им качественную информацию о буддийском Учении, его Защитниках, истории религии и деятельности самого храма.
Многие туристы, посетившие Калмыкию, делятся искренними впечатлениями. Так, гости из Адыгеи рассказали, что давно мечтали попасть сюда.
"Сейчас находимся в состоянии просветления, идём по духовному пути. Хотели прикоснуться к этому сокровенному, чистому сознанию. Очень довольны поездкой", — поделились они впечатлениями.
Калмы́кия официально Респу́блика Калмы́кия (калм. Хальмг Таңһч), — субъект Российской Федерации, республика в её составе.
Луку не нужно много удобрений, но без правильной подготовки почвы и ухода он не даст крепких луковиц. Вот что действительно нужно этой культуре.