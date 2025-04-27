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Паттайя содрогнулась: турист сознался в жутком преступлении

2:00
Туризм

В Паттайе произошла шокирующая трагедия: 42-летний гражданин Китая Фу Тонгьюнг признался в убийстве 25-летней женщины-трансгендера Воранан Паннача из провинции Нонгкхай. Инцидент произошёл в пятницу вечером недалеко от пляжа Южной Паттайи.

Фото, сделанное старшим летчиком ВВС США, свидетельствующее об издевательствах
Фото: ВВС США/ Shaw Air Force Base by Табата Зарелла, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фото, сделанное старшим летчиком ВВС США, свидетельствующее об издевательствах

По информации издания Dimsum Daily, Фу и Воранан договорились о встрече в арендованной им комнате за 8000 бат. Однако, когда девушка отказалась вступать в интимную связь, между ними возник конфликт. Фу потребовал вернуть половину суммы, что привело к ожесточённой ссоре, переросшей в драку.

Позже полиция обнаружила тело Воранан на втором этаже апартаментов. Обнажённое тело было найдено в ванной комнате с множественными ножевыми ранениями. Шокирующие подробности — сердце и левое лёгкое были удалены, а правое лёгкое отсутствовало. Следы крови в ванной были частично смыты, а гениталии частично изуродованы.

Расследование установило, что Фу снял комнату 25 апреля. В ту ночь жильцы слышали громкие ссоры, но приняли их за обычные любовные разногласия. На следующее утро уборщица забила тревогу, когда постоялица не открыла дверь. Обнаружив тело, сотрудники сразу вызвали полицию.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Фу покидает здание с чемоданом в руках. Попытка бегства в Китай через аэропорт Суварнабхуми завершилась его арестом. В номере следователи нашли личные вещи Фу, ножницы и инструменты.

На допросе Фу признался в убийстве, извлечении органов и даже в каннибализме — он заявил, что съел лёгкое жертвы. Однако мужчина отказался объяснить мотивы своего ужасающего поступка. Полиция продолжает расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Уточнения

Патта́йя (варианты написания — Патта́я, Пхаттхая) — курортный город на юго-востоке Таиланда, в провинции Чонбури.

Нонгкха́й — город на северо-востоке Таиланда на реке Меконг, столица одноимённой провинции.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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