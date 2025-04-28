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Секреты экономии: где отдохнуть в Великобритании, не переплачивая за Европу

2:31
Туризм

Альтернативу популярным европейским курортам можно найти в Великобритании и при этом не только увидеть нечто новое, но и порой прилично сэкономить.

гора Сноудон, Ужльс
Фото: commons.wikimedia by RICHARD OUTRAM, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
гора Сноудон, Ужльс

Озёрный край в Камбрии — идеальная замена знаменитому озеру Комо в Италии

Ледниковые озёра, горные пейзажи и уютные рыночные города создают атмосферу отдыха, не уступающего итальянскому.

Йорк — «английский Рим»

Йорк основан римлянами и хранит ещё более глубокие исторические корни, чем сам Рим. Два императора правили здесь, и археологические находки рассказывают о древних цивилизациях. Город сохранил атмосферу прошлого и предлагает гостям множество достопримечательностей.

Альпы или Сноудония?

Хотя Сноудон значительно ниже Эйгера и Маттерхорна, его потрясающие виды и удобная горная железная дорога позволяют легко покорить вершину без специальных навыков. За неделю в швейцарской Понтрезине в 4* отеле вам придётся выложить 2500 фунтов стерлингов. В то же время неделя в отеле Y Branwen на пляже Харлек обойдётся всего в 989 фунтов стерлингов.

Английская Ривьера вместо Лазурного берега

Желающим понежиться на пляже стоит обратить внимание на юго-западное побережье Англии. Великолепные пейзажи и насыщенная история делают Английскую Ривьеру достойной альтернативой дорогой Французской Ривьере, где за неделю в июне придётся заплатить от 2500 фунтов даже за скромный отель.

Романтика Бата против шарма Европы

Город Бат с его термальными источниками и грузинской архитектурой предлагает идеальный романтический отдых в Великобритании. Остановиться здесь можно за 1100 фунтов, включая поездку на Eurostar и проживание в 4* отеле.

Ливерпуль вместо Барселоны

Для семейного отдыха Ливерпуль с пляжами Формби и Саутпорт станет прекрасной альтернативой дорогой Барселоне. Аренда апартаментов здесь стоит 1026 фунтов против 2618 фунтов в Испании.

Честер вместо Лукки

Честер удивительно напоминает итальянскую Лукку: мощёные улочки, древние стены, амфитеатр и отличные рестораны. За 952 фунта вы получите атмосферу итальянского города.

Уточнения

Сно́удон или Ир-Уитва (валл. Yr Wyddfa) — самая высокая гора Уэльса. Высочайшая вершина Великобритании южнее Шотландского высокогорья. 

Бат (англ  Bath, лат. Aquae Sulis, Aquae Calidae, Bathonia) — город в Англии, местопребывание епископа и главный город графства Сомерсет, на реке Эйвон. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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