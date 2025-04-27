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Каскад историй и удивительных открытий Отён: древности, которые поразят ваше воображение

1:44
Туризм

Основанный императором Августом в 1 веке до н. э. как Августодунум, Отён сохранил удивительное галло-римское наследие.

Фахверковые дома средневековья
Фото: commons.wikimedia.org by Наталия19, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Фахверковые дома средневековья

Здесь можно увидеть Римский театр, вмещавший когда-то до 20 тысяч зрителей. Сегодня остались только трибуны, но акустика всё ещё отличная, и летом там проходит фестиваль "Августодунум" с древними звуками и светом.

Храм Януса, хоть и частично сохранился, остаётся загадкой — его стены возвышаются над полями, напоминая о древних временах. 

Отён — это ещё и средневековый город с архитектурными шедеврами. Собор Сен-Лазар, построенный в XII веке для хранения мощей святого Лазаря, украшен готическим тимпаном с изображением Страшного суда — один из лучших во Франции. Заблудиться по узким улочкам — настоящее удовольствие: фахверковые дома, особняки эпохи Возрождения и уютные площади создают ощущение времени застыло. Башня Урсулин открывает панораму на крыши и окрестности.

Обязательно стоит посетить музей Ролена — особняк XV века с археологическими коллекциями и романской скульптурой "Искушение Евы". В бывшем епископстве есть музей священного искусства с гобеленами, ювелирными изделиями и религиозными скульптурами. А любители живописных деревень обязательно должны заехать в деревню на реке Юра — самая красивая в регионе!

На рынках по средам и пятницам предлагают бургундские деликатесы: ветчину в мраморном соусе, яйца в меретте, сыр и местные вина из Шалона, пишет newsofmarseille.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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