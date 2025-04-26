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Частный театр и крепость с VII века: замок Бриссак предстал в новой интерпретации

2:35
Туризм

Замок Бриссак (Франция), получивший прозвище "гигант Луары", поражает своими масштабами и богатой историей.

Замок
Фото: commons.wikimedia.org by Harold, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Замок

Расположенный в самом сердце Анжу, он предлагает спокойную альтернативу более известным замкам Луары, часто переполненным туристами.

История замка уходит корнями в XI век, когда Гийом де Рош, сеньор Анжу, возвёл здесь средневековую крепость. На протяжении веков замок неоднократно перестраивался и украшался, особенно в XV веке при Пьере де Брезе, приближенном короля Карла VII. Современный облик Бриссак приобрёл в XVII веке благодаря масштабной реконструкции, начатой герцогом де Бриссак.

Замок Бриссак — настоящий архитектурный гигант. Его семь этажей делают его самым высоким среди всех замков Луары. Стройный силуэт, украшенный многочисленными башенками, напоминает сказочный дворец. Фасад замка сочетает в себе элементы ренессанса и классики: крупные окна с переплётами, величественные камины и остроконечные шиферные крыши создают элегантный облик.

Внутри замка гостей встречает великолепный парадный лестничный холл, украшенный тончайшей резьбой. Пышные салоны украшены шпалерами из Обюссона и портретами предков. Особого внимания заслуживает королевская спальня, в которой останавливался Людовик XIII, а также длинная (более 50 метров) Галерея предков, рассказывающая историю рода Коссе-Бриссак.

Одной из жемчужин замка является частный театр в стиле "Бель Эпок", построенный в XIX веке. Это один из немногих сохранившихся частных театров во французских замках, который до сих пор принимает спектакли и концерты.

Гости также могут посетить часовню с витражами и старинной мебелью, а также библиотеку, в которой собрано несколько сотен редких книг.

Виноградники раскинулись на несколько гектаров вокруг замка, а в старинных подвалах можно продегустировать местные красные и розовые вина.

Замок окружен ухоженными садами в классическом французском стиле. Симметричные аллеи, цветочные клумбы, фонтаны и скульптуры создают гармоничную картину, идеальную для прогулок и отдыха. Большой парк площадью в несколько гектаров приглашает насладиться природой, передает easyvoyage.

Уточнения

Фаса́д (фр. façade — передний, лицевая сторона здания) — наружная лицевая сторона здания.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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