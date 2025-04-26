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После шести лет строительства — круизный лайнер Disney Adventure распахивает свои двери для 6000 счастливчиков

3:47
Туризм

Новый восьмой лайнер Disney Adventure, наконец, покинул доки строительного завода в Германии после шести лет работы.

круизный лайнер
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spectrum_of_the_Seas_10.jpg by Dickelbers
круизный лайнер

С длиной в 342 метра он способен вместить до 6000 пассажиров. На борту предусмотрено множество развлечений в семи тематических зонах, вдохновленных вселенными Disney, Pixar и Marvel.

"Когда магия встречает море" — именно такой слоган сопровождает новый лайнер Disney, только что выпущенный из строительного дока после шести лет работ. Disney Adventure является самым крупным круизным судном компании, имеющим длину 342 метра и ширину 46 метров. Этот плавучий парк аттракционов отправится в море в декабре 2025 года из Сингапура.

Disney Adventure стал восьмым круизным судном компании Walt Disney. И здесь все продумано до мелочей. Семь тематических зон, вдохновленных вселенными Disney, Pixar и Marvel, расположены на разных частях судна.

Среди них "Disney Imagination Garden", центральное зеленое пространство, вдохновленное классическими фильмами Disney, где будут проходить выступления под открытым небом; "Disney Discovery Reef", интерактивная морская зона, вдохновленная Немо и Ваяна, с аквариумами, водными играми и образовательными программами; "San Fransokyo Street", оживленная улица в стиле фильма "Город героев", сочетающая японскую и футуристическую архитектуру; а также "Wayfinder Bay", бассейн и зона отдыха в полинезийском стиле, напоминающие о приключениях Ваяны и тропических пейзажах.

На борту также представлены зона "Town Square", прогулочная зона, вдохновленная классическими персонажами Disney, с магазинами, тематическими салонами и встречами с персонажами в старинной одежде; "Marvel Landing", иммерсивная супергеройская база с высокотехнологичными декорациями, интерактивными мероприятиями и аттракционами на основе Мстителей и Человека-паука; и наконец "Toy Story Place", игровое пространство в гигантских масштабах, где дети могут играть в доброй атмосфере, в окружении Вуди, Базза и их друзей.

Среди новинок — Groot Galaxy Spin, аттракцион по мотивам "Стражи Галактики", и Ironcycle Test Run, первая морская горка Disney Cruise Line. В общей сложности, Disney Adventure предлагает более 20 ресторанов и баров, включая тематические заведения, каюты разных размеров и категорий, пространства для плавания, отдыха и развлечений, а также несколько магазинов для шопинга и кафе.

Этот круиз от Disney будет особенным: длительностью от трех до пяти дней в Южно-Китайском море, без остановок.

Disney Adventure преимущественно ориентирован на азиатских пассажиров, особенно благодаря своему базовому порту в Сингапуре и маршрутам в Юго-Восточной Азии. Это стратегическое положение отражает стремление Disney закрепиться на этом рынке, который уже давно полюбил их парки и лицензионные продукты. Сара Фокс, вице-президент и генеральный директор Disney по Юго-Восточной Азии, заявила Travel Weekly Asia, что компания стремится сделать Disney Adventure "визитной карточкой круизов в Азии".

Всего на строительство восьмого лайнера Disney ушло шесть лет. Disney Cruise Line приобрела бывший Global Dream на верфи Meyer Werft в 2022 году, передает ouest-france.

Уточнения

Круи́з (англ  cruise) в первоначальном значении — морское путешествие.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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