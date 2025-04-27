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Пасторальная Италия наизнанку: куда сбежать от толп, не теряя магии

2:29
Туризм

Этот небольшой городок, уютно расположившийся среди Апеннин в регионе Эмилия-Романья, кажется нетронутым временем. Всего 5100 жителей, живописные тропы, тишина и неспешная жизнь — идеальный контраст шумным Флоренции, Риму и Венеции. Доехать сюда можно на машине за пару часов от Пизы или Милана, либо автобусом.

Борго-Валь-ди-Таро
Фото: commons.wikimedia.org by JarnaQuais, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Борго-Валь-ди-Таро

Сладость ничегонеделания

В Борго-Валь-ди-Таро особенно остро чувствуешь, что такое dolce far niente — искусство наслаждаться моментом. Здесь принято гулять по лесным тропам, искать белые грибы и просто наслаждаться лёгким ветерком в кронах деревьев.

Замки, словно из сказки

Если мечтали перенестись в средневековую сказку — вам сюда. В десяти минутах от центра города стоит величественный замок Компиано, основанный ещё до 1000 года.

Здесь можно не только осмотреть старинную мебель XVI-XVIII веков, но и остановиться на ночь, почувствовав себя королевской особой — стоимость номера около 150 евро.

Ещё один шедевр архитектуры — Кастелло-ди-Барди. Крепость IX века, некогда дом королевских династий, сегодня открыта для туристов. Здесь проходят экскурсии с привидениями, а среди почётных гостей числился сам принц Монако Альберт, посетивший замок в 2018 году.

Гастрономические радости

Италия — это всегда еда, и Борго-Валь-ди-Таро не исключение. Местной гордостью стали белые грибы. Каждый сентябрь здесь проходит знаменитая ярмарка: дегустации, мастер-классы, традиционные рецепты — настоящий праздник для гурманов.

Активный отдых среди гор

Любители приключений найдут здесь множество маршрутов для пеших прогулок и велопоездок. Природа здесь щедра на виды: альпийские поляны, старинные каменные постройки, крутые подъёмы и тропы.

Самые известные маршруты — велосипедный круг Passo dei Due Santi e Passo del Brattello и пешая тропа к церкви Сан-Мартино. Они требуют хорошей подготовки, но награда в виде фантастических пейзажей стоит усилий.

Погрузитесь в ритм жизни, где сладость простых моментов ценится не меньше роскоши. В Борго-Валь-ди-Таро это особенно легко.

Уточнения

Эми́лия-Рома́нья (итал. Emilia-Romagna, эмил.-ром. Emégglia-Rumâgna) — административная область (ранее компартименто — итал. compartimento, регион — итал. regione) в Итальянской республике.

Бе́лый гриб (также сокращённо: белый), или борови́к (лат. Bolétus edúlis), — гриб из рода боровик. Название отражает свойство мякоти не изменять цвет на срезе. Встречается повсеместно, широко распространён; отличается разнообразием форм и окрасок. Традиционно относится к наиболее ценным съедобным грибам.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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