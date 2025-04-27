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Уловка для аэропорта: как легко обмануть весы на регистрации и не переплатить за сумку

2:24
Туризм

Когда багаж стоит дороже билета, приходится проявлять находчивость. Компании всё чаще ужесточают правила провоза багажа в эконом-классе, а штрафы за лишний вес иногда шокируют. У путешественников остаётся два выхода: либо молча платить, либо искать хитрые способы обойти систему. И да, такие способы есть — стоит лишь знать, где именно они прячутся.

Багаж
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Багаж

Простой трюк, который работает

Один из самых эффективных лайфхаков — использовать не чемодан, а своё тело. Никаких магических манипуляций: в день полёта просто надевайте самые тяжёлые вещи.

Походные ботинки? На ноги. Тёплое зимнее пальто? На плечи. Так вы сразу освободите несколько килограммов в своём багаже — и бонусом получите уют в прохладном аэропорту или дополнительную подушку в случае задержки рейса.

Пока авиакомпании не требуют взвешивать пассажиров вместе с одеждой, ваш вес — это ваша свобода.

Как подготовиться к перелёту грамотно

Конечно, можно выглядеть странновато в зимней экипировке в жарком Майами, но подумайте: что хуже — смешные взгляды или штраф в 55 долларов на выходе на посадку?

"Если я лечу на пляж, я беру одни брюки, одну толстовку с капюшоном и один дождевик. И если моя сумка проходит проверку, то в аэропорту я в них и иду", — отмечает автор трюка.

И даже если не хочется тащить всё на себе весь день, есть способ: положите тяжёлую одежду сверху сумки. Если вдруг обнаружится перевес, просто достаньте пальто — и сумка легко проскочит проверку. То же касается выхода на посадку: если ручная кладь слишком большая, лучше надеть лишние вещи заранее.

Лайфхаки для продвинутых

Если вы отправляетесь, скажем, на рыбалку, наденьте рыболовный жилет и забейте карманы снаряжением. Только не забудьте вытащить нож для чистки рыбы перед контролем безопасности!

Уже на борту можно спокойно снять лишние слои одежды и устроиться с комфортом. Перелёты и так полны стресса — от случайных посадочных мест до смены гейтов. Зачем добавлять к этому переживания из-за перевеса багажа?

Обходите систему стильно и умно — и пусть каждый фунт будет на вашей стороне.

Уточнения

Бага́ж (фр. bagage) (также поклажа, пожитки, скарб, кладь, особенно дорожная или походная) — вещи, которые берёт с собой в дорогу пассажир. Багаж может сдаваться в специальное место (сдаваемый багаж) или браться с собой (ручная кладь).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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