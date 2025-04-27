Туркменистан упростит въезд: как оформить электронную визу без лишней бюрократии

1:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Одна из самых закрытых стран мира готовится сделать шаг навстречу путешественникам: в Туркменистане официально вводят электронные визы.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Покупка авиабилетов

Президент страны Сердар Бердымухамедов утвердил поправки в закон «О миграции», которые предусматривают возможность получения визы онлайн. Как сообщается, оформить её можно будет через информационную систему Государственной миграционной службы Туркменистана

Правда, пока на сайте эта функция не активирована — судя по всему, запуск опции ожидается в ближайшее время.

Без приглашений и бюрократии

Важно отметить: новые правила отменяют необходимость получения приглашения от туркменской стороны для оформления электронной визы. Ранее въезд в страну был возможен только:

в составе туристической группы,

либо при наличии официального приглашения.

Электронная виза станет большим облегчением для желающих посетить Туркменистан, учитывая, что страна долгое время оставалась одной из самых закрытых наряду с КНДР и Алжиром.

Что дальше?

Пока неизвестно, будет ли электронная виза открыта для всех стран или только для определённых категорий заявителей. Также не опубликованы сроки рассмотрения заявок и список доступных типов виз.

Но даже на этом этапе шаг Туркменистана выглядит как важный сигнал — возможно, в будущем путешествовать туда станет чуть проще.

Уточнения

Туркмениста́н (туркм. Türkmenistan ), также Туркме́ния — государство в юго-западной части Центральной Азии, столицей и крупнейшим городом которого является Ашхабад.

