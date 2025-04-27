Тайны Ферлы: укромная деревня на Сицилии, где застывает время

Хотите потеряться среди каменных улочек, барочных церквей и нетронутой природы? Тогда вам — в Ферлу. Эта маленькая деревушка в самом сердце Валь-ди-Ното будто создана для тех, кто ищет настоящее, вдали от туристических толп.

Фото: commons.wikimedia.org by Davide Papalini, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сицилия

Путешествие в древность: некрополи Панталики

В нескольких километрах от центра Ферлы скрывается один из самых впечатляющих археологических памятников Италии — некрополь Панталика.

Здесь, среди скалистых ущелий и рек, спрятано более 5000 гробниц, высеченных в камне еще в XIII веке до нашей эры.

Прогулка по этому месту словно переносит в другую эпоху: только ветер да эхо старинных историй сопровождают вас.

Очарование барокко

Центр Ферлы — это настоящий музей под открытым небом. Белоснежные фасады, резные детали и умиротворенные площади напоминают о великих восстановительных работах после землетрясения 1693 года. Самые яркие жемчужины:

церковь Сан-Себастьяно с величественной лестницей,

скромная, но очаровательная церковь Святого Антония Аббата,

смотровая площадка на Голгофе с видом на долину.

Качество гостеприимства Ферлы подтверждено "оранжевым флагом" итальянского туристического клуба.

Жить в ритме деревни

Ферла прекрасна в любое время года. Весной тропы вокруг покрываются ковром цветов, летом в переулках звучит музыка традиционных праздников, осенью пейзажи окрашиваются в тёплые золотистые тона.

И, конечно, не обойдётся без гастрономических удовольствий: здесь вас ждут сыр Иблей, деревенские консервы и горячий хлеб, испечённый в дровяных печах.

"Оседлать эту деревню означает затеряться среди каменных переулков, резных церквей, диких видов и того медленного темпа, который могут дать только сицилийские деревни", — так описывают Ферлу её поклонники.

И в этом вся суть: здесь не спешат, а наслаждаются каждой минутой.

Уточнения

Сици́лия (итал. и сиц. Sicilia) — область в Италии. Включает в себя одноимённый остров, а также прилегающие к нему Липарские, Эгадские, Пантеллерия, Устика и Пелагские острова. Благодаря распространению (помимо итальянского) также сицилийского языка, область имеет специальный статус.



Баро́кко (итал. barocco, дословно — «вычурный», порт. pérola barroca) — одна из характеристик европейской культуры эпохи XVII—XVIII веков, центром которой была Италия.

