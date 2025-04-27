Тайны Ферлы: укромная деревня на Сицилии, где застывает время

Хотите потеряться среди каменных улочек, барочных церквей и нетронутой природы? Тогда вам — в Ферлу. Эта маленькая деревушка в самом сердце Валь-ди-Ното будто создана для тех, кто ищет настоящее, вдали от туристических толп.
В нескольких километрах от центра Ферлы скрывается один из самых впечатляющих археологических памятников Италии — некрополь Панталика.
Здесь, среди скалистых ущелий и рек, спрятано более 5000 гробниц, высеченных в камне еще в XIII веке до нашей эры.
Прогулка по этому месту словно переносит в другую эпоху: только ветер да эхо старинных историй сопровождают вас.
Центр Ферлы — это настоящий музей под открытым небом. Белоснежные фасады, резные детали и умиротворенные площади напоминают о великих восстановительных работах после землетрясения 1693 года. Самые яркие жемчужины:
Качество гостеприимства Ферлы подтверждено "оранжевым флагом" итальянского туристического клуба.
Ферла прекрасна в любое время года. Весной тропы вокруг покрываются ковром цветов, летом в переулках звучит музыка традиционных праздников, осенью пейзажи окрашиваются в тёплые золотистые тона.
И, конечно, не обойдётся без гастрономических удовольствий: здесь вас ждут сыр Иблей, деревенские консервы и горячий хлеб, испечённый в дровяных печах.
"Оседлать эту деревню означает затеряться среди каменных переулков, резных церквей, диких видов и того медленного темпа, который могут дать только сицилийские деревни", — так описывают Ферлу её поклонники.
И в этом вся суть: здесь не спешат, а наслаждаются каждой минутой.
Сици́лия (итал. и сиц. Sicilia) — область в Италии. Включает в себя одноимённый остров, а также прилегающие к нему Липарские, Эгадские, Пантеллерия, Устика и Пелагские острова. Благодаря распространению (помимо итальянского) также сицилийского языка, область имеет специальный статус.
Баро́кко (итал. barocco, дословно — «вычурный», порт. pérola barroca) — одна из характеристик европейской культуры эпохи XVII—XVIII веков, центром которой была Италия.
Луку не нужно много удобрений, но без правильной подготовки почвы и ухода он не даст крепких луковиц. Вот что действительно нужно этой культуре.