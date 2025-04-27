Вдохновляющие места: 7 тихих городков Южной Каролины, где хочется остаться надолго

4:23 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Южной Каролине есть места, где время будто бы замедляется. Здесь нет толп туристов, шумных пробок или спешки. Только веранды, двухполосные дороги и главные улицы, почти не изменившиеся за десятилетия.

Фото: commons.wikimedia.org by UpstateNYer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Южная Каролина

От берегов Атлантики до подножия Аппалачей — по всей Южной Каролине можно найти города, где можно действительно отдохнуть.

Простые, тёплые, настоящие. Если именно такого вы и ищете, давайте начнём путешествие по самым спокойным уголкам штата.

Чероу

Место, где джаз рождается в тишине

Этот уютный городок известен как родина великого Диззи Гиллеспи. Здесь стоит остановиться у живописного озера в государственном парке Чероу — для рыбалки, лодочных прогулок или просто созерцания природы.

А потом — заглянуть в старую церковь Святого Давида 1770 года, окружённую старыми надгробиями, словно осколками прошлого.

Прогуляйтесь по историческому району Чероу, где дома стоят уже более века, а затем отправляйтесь в зону отдыха H. Cooper Black — отличное место для наблюдения за птицами и прогулок под открытым небом.

Джорджтаун

Там, где прилив задаёт ритм жизни

Расположенный на месте встречи пяти рек, Джорджтаун сохранил неспешный темп старого портового города.

Здесь можно выпить кофе на Фронт-стрит, отведать крабовый сэндвич в кафе "Томас", полистать книги в "Уотерфронт" и просто посидеть на набережной, наблюдая за лодками и пеликанами.

Обязательно загляните в Музей риса, чтобы прикоснуться к истории, которую здесь чувствуется буквально в каждом кирпиче.

Эджфилд

Городок, где рождаются губернаторы

Эджфилд подарил Южной Каролине десять губернаторов. Здесь история ощущается особенно сильно — в старых кирпичных зданиях исторического района и в зале суда округа.

Любителям природы и традиций понравится Музей Национальной федерации дикой индейки и Музей Окли-Парк. А в старинной гончарной мастерской вы увидите ремесло, которое не изменилось со времён 1800-х.

Абвиль

Маленький город — большое спокойствие

Всего в двадцати минутах от Джорджии, Абвиль словно живёт в другом времени. Начните прогулку с Корт-сквер — уютной площади, окружённой антикварными магазинами и старинным Оперным театром.

За городом вас ждут спокойные воды озера Рассел и тенистые тропы парка Калхун-Фолс. Здесь время останавливается — стоит только захотеть.

Беннетсвилл

Где под высокими колоннами по-прежнему бьются часы

В северо-восточной части Южной Каролины прячется Беннетсвилл — классический южный городок с широкими тенистыми улицами и неторопливой жизнью.

Посетите здание суда округа Мальборо и загляните в "Магнолию" на Мейн-стрит за сладким чаем и сэндвичем. А затем отправляйтесь на озеро Пол-Уоллес — просто посидеть у воды и посмотреть, как день уходит за деревья.

Ландрум

Город, который начинается там, где кончаются равнины

В Ландруме старые кирпичные здания вдоль Ист-Резерфорд-стрит хранят тепло прошлого. Здесь хорошо провести день, заглянув в паб Hare & Hound или в антикварный магазин Landrum.

Недалеко находится крытый мост Кэмпбелла — идеальное место для неспешной прогулки и красивых снимков на память.

Макклелланвилл

Там, где креветки ловят на рассвете, а испанский мох качается на ветру

Этот приморский городок между Чарльстоном и Джорджтауном сохранил свой рыбацкий дух. Прогуляйтесь под дубами, загляните на рынок морепродуктов "Каролина" за только что выловленными креветками или посетите старую церковь Сент-Джеймс-Санти.

А если хочется ещё больше тишины — отправляйтесь в Национальный заповедник Кейп-Ромейн, где вода, болота и небо соединяются в одно.

В заключение

Южная Каролина хранит особую магию в своих тихих городках. Здесь никто никуда не спешит. Здесь тишина становится частью вас. Всё, что нужно, — замедлиться и позволить себе насладиться моментом.

Уточнения

Ю́жная Кароли́на (англ. South Carolina, МФА: ) — штат на юго-востоке США, один из так называемых Южно-Атлантических штатов. Назван в честь английского короля Карла I.

