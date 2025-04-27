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От райского уголка до мусорной свалки: где в Аттике пляж мечты, а где — кошмар наяву

Туризм

Если вы думаете, что все пляжи Аттики одинаково хороши, спешим удивить вас. Мы заглянули в рейтинги Google и выяснили, какой пляж получил восторженные отзывы, а какой — настоящую бурю негатива.

Лежаки
Фото: commons.wikimedia.org by Norbert Nagel, Mörfelden-Walldorf, Germany, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лежаки

Любимчик туристов: пляж Веревена

Всего в часе езды от центра Афин находится настоящий рай — пляж Веревена. Его золотой песок тянется на километры, а на территории найдутся места на любой вкус: от свободных участков, где можно просто постелить полотенце, до полностью оборудованных зон с шезлонгами и пляжными барами.

Именно здесь ежегодно поднимается "Голубой флаг" — знак чистоты воды и высокого уровня инфраструктуры. Средний рейтинг пляжа в Google — впечатляющие 4,6 из 5.

Но и это ещё не всё. Пляж обрамляет величественный лес Веревена, один из крупнейших лесов сосны в Аттике, входящий в сеть охраняемых природных территорий Natura 2000. Тут можно не только понежиться на солнце, но и прогуляться среди деревьев, наслаждаясь природой и покоем.

Кстати, на пляже снимались сцены культовых греческих фильмов, таких как "Κατάχρησις власти" с Никосом Куркулосом и "Ι4 — Безделья и разрядка". Так что это место знакомо не только туристам, но и любителям кино.

Пляж-разочарование: Гликонери

На другом полюсе рейтинга оказался пляж в районе Гликонери — всего 3,3 балла из 5 в Google. И отзывы здесь оставляют мало места для иллюзий:

"Поздравления муниципалитету Гликонери. Курорт утопает в грязи. В море сбрасывают сточные воды. Пляж завален мусором, контейнеры не вывозят неделями. Возможно, городские власти намеренно запустили это место. Очень жаль", — пишет один из пользователей.

Другой комментатор уточняет

"Пляж хороший для купания: песчаный, с чистой водой, мелкий, защищённый от волн. Парковка тоже не проблема. Но отсутствие инфраструктуры и мусор портят всё впечатление. Берите с собой холодильник, лед и кофе — здесь вы ничего не купите", — пишет один из пользователей.

И ещё один отзыв без прикрас

"Хожу сюда заниматься спортом уже 7 лет. То, что я увидела недавно, — ужас. Повсюду мусор, полная разруха. Да, в этом виноваты и сами отдыхающие, но муниципалитет будто вообще забыл о существовании пляжа. Позор!" — пишет пользователь.

Вывод

В Аттике действительно есть пляжи на любой вкус и настроение. Но чтобы отдых запомнился только приятными моментами, лучше заранее изучить отзывы — разница между местами может быть огромной.

Уточнения

А́ттика (др.-греч. Ἀττική, Аттики - букв. "прибрежная страна") — юго-восточная область Центральной Греции, соединительное звено между Балканским полуостровом и Архипелагом.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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