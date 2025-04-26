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Городские тайны: красноярск готовит неожиданную достопримечательность к 400-летию

1:32
Туризм

К 400-летию города древний некрополь ждут масштабные перемены: его отреставрируют, обустроят прогулочные маршруты и создадут комфортную инфраструктуру для посетителей.

Красноярск
Фото: Own work by Ilbudka, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Красноярск

Троицкое кладбище — часть культурного наследия

Троицкое кладбище — не просто старинное место захоронений. Оно внесено в Единый государственный реестр объектов культурного наследия РФ. Здесь покоятся многие выдающиеся люди, которые внесли значительный вклад в развитие Красноярска, края и страны.

В мэрии подчёркивают: подобный опыт успешно реализован в Москве, Санкт-Петербурге и многих крупных городах мира. Там некрополи стали важными культурными центрами, где проводят экскурсии и мемориальные мероприятия.

Что изменится на территории кладбища

Проект предусматривает несколько крупных этапов:

  • Разделение территории на тематические зоны;
  • Прокладку удобных пешеходных дорожек;
  • Установку навигационных систем;
  • Оборудование зон отдыха с лавочками и туалетами;
  • Организацию сервисных точек.

Когда начнутся работы?

Как сообщает prmira.ru разработка концепции развития и необходимой проектной документации запланирована на 2025 год. Уже в ближайшее время будет объявлен конкурс на выбор подрядчика.

Все работы планируется завершить к 2028 году — знаменательной дате 400-летия Красноярска.

Уточнения

Красноя́рск - один из крупнейших городов России, крупнейший экономический, образовательный и культурный центр Восточной Сибири, шестой по численности населения город страны. Основанный в 1628 году. Во времена "золотой лихорадки" долгое время был крупным процветающим купеческим центром Сибири.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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