Городские тайны: красноярск готовит неожиданную достопримечательность к 400-летию

К 400-летию города древний некрополь ждут масштабные перемены: его отреставрируют, обустроят прогулочные маршруты и создадут комфортную инфраструктуру для посетителей.
Троицкое кладбище — не просто старинное место захоронений. Оно внесено в Единый государственный реестр объектов культурного наследия РФ. Здесь покоятся многие выдающиеся люди, которые внесли значительный вклад в развитие Красноярска, края и страны.
В мэрии подчёркивают: подобный опыт успешно реализован в Москве, Санкт-Петербурге и многих крупных городах мира. Там некрополи стали важными культурными центрами, где проводят экскурсии и мемориальные мероприятия.
Проект предусматривает несколько крупных этапов:
Как сообщает prmira.ru разработка концепции развития и необходимой проектной документации запланирована на 2025 год. Уже в ближайшее время будет объявлен конкурс на выбор подрядчика.
Все работы планируется завершить к 2028 году — знаменательной дате 400-летия Красноярска.
Красноя́рск - один из крупнейших городов России, крупнейший экономический, образовательный и культурный центр Восточной Сибири, шестой по численности населения город страны. Основанный в 1628 году. Во времена "золотой лихорадки" долгое время был крупным процветающим купеческим центром Сибири.
Луку не нужно много удобрений, но без правильной подготовки почвы и ухода он не даст крепких луковиц. Вот что действительно нужно этой культуре.