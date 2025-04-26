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Скрытая жемчужина Окситании: город, который поразил ЮНЕСКО и влюбил в себя мир

3:04
Туризм

Это место меньше известно, чем соседняя Тулуза, но именно здесь вы почувствуете настоящую душу региона — среди старинных улочек, красных фасадов и теплого южного солнца.

Альба
Фото: commons.wikimedia.org by Dimitris Kamaras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Альба

Тысячелетняя история, застывшая в камне

Когда я впервые оказался в этом городе, меня мгновенно очаровали здания из красного кирпича. Под лучами солнца они буквально светятся, создавая неповторимую атмосферу.

Город основан в X веке и расцвел в Средние века благодаря текстильной промышленности. Богатые купцы строили здесь роскошные особняки — сегодня их можно увидеть, просто прогуливаясь по уютным средневековым улочкам.

Неудивительно, что в 2010 году исторический центр города был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Среди архитектурных шедевров особенно выделяется собор Святой Сесилии — монументальный, словно крепость, он поражает контрастом между суровым экстерьером и удивительно богатым внутренним убранством.

Искусство, вдохновленное родной землёй

Любителям искусства нельзя пропустить Пале-де-ла-Берби — бывшую епископскую резиденцию, где сейчас располагается музей Тулуз-Лотрека.

Здесь собрана самая большая коллекция работ художника, чье творчество неразрывно связано с этой окситанской землёй.

Жизнь, в которой хочется остаться

Что меня особенно тронуло — это умение города сохранить баланс между прошлым и настоящим. Здесь не музей под открытым небом, а живое, энергичное место, полное студентов, молодежи и уютных кафе.

На площади Виган приятно провести время на террасе, наблюдая за местными жителями. На рынках — вина Гайяка, хамон де Лакон и знаменитый пирог из молотого мяса, который стоит попробовать каждому гостю.

Мягкий климат, разумные цены и удобство передвижения только усиливают желание остаться здесь надолго. Многие семьи переезжают сюда, чтобы сбежать от суеты мегаполисов.

Культура без границ

Этот город живет искусством. Национальная сцена предлагает театральные постановки, танцевальные шоу и музыкальные фестивали. Один из самых ярких — Фестиваль гитарных брейков, собирающий тысячи зрителей со всего мира. Концерты на фоне старинного собора превращаются в настоящие магические вечера.

Современное искусство тоже находит своё место в Центре искусств Ле ЛЕЧЕ — уникальном пространстве на территории бывших заброшенных кварталов.

Энергию городу придает и университет Шампольона с его четырьмя тысячами студентов. Альтернативные кафе, выставки, маленькие независимые галереи — здесь каждый найдет что-то для себя.

И да, этот город — Альби.

Настоящее сокровище Окситании, где сочетаются история, культура и неповторимый образ жизни.

Уточнения

Оксита́ния (фр  Occitanie, окс. и кат. Occitània) — регион Франции, созданный в соответствии с территориальной реформой французских регионов 2016 года в результате объединения регионов Лангедок-Руссильон и Юг-Пиренеи. 

ЮНЕСКО (акрон. англ. UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) — специализированное учреждение Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры, включающее достопримечательности в список Всемирного наследия.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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