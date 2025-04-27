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Албания: от изолированной страны до туристической мекки

2:50
Туризм

До 1992 года Албания оставалась одной из беднейших и наиболее изолированных стран Европы. После хаотичного перехода к капитализму страна постепенно начала меняться: в 2009 году Албания стала членом НАТО, а её южные районы получили прозвище "Мальдивы Европы" за белоснежные пляжи и бирюзовые воды.

город Решени, Албания
Фото: commons.wikimedia by Pasztilla aka Attila Terbócs, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
город Решени, Албания

Север страны открывает другие возможности: пешие походы, сплавы на каяках по горным рекам и даже катание на лыжах. Вьоса, одна из последних диких рек Европы, остаётся уникальной природной жемчужиной.

Тирана и её окрестности активно преображаются: на смену скромным постройкам приходят радикальные современные здания. Архитекторы мирового уровня, такие как MVRDV и NOA, создают проекты вроде Puzzle Tirana, комплекса "Скандербег" и "Даунтаун-1 Тирана", придавая городу новую динамику. Развитие происходит в рамках амбициозного генерального плана "Тирана 2030", нацеленного на создание оригинальной городской среды, избегающей однообразия. Однако звучат и критические голоса, напоминающие о том, что архитектура должна служить общественным интересам.

Туризм в Албании переживает настоящий бум: в 2024 году страну посетили 11,7 миллиона туристов — на 15,2% больше, чем в предыдущем году. В 2023 году Албания заняла четвёртое место в мире по росту международных прибытий. Прогнозы обещают 20 миллионов гостей уже к 2030 году.

Однако примеры Венеции, Бали и Санторини предостерегают: неконтролируемый наплыв туристов может привести к экологическим катастрофам и разрушению инфраструктуры. Опасения небезосновательны: в начале 2025 года был одобрен проект превращения острова Сазан в роскошный курорт, несмотря на конфликт с законодательством о защите природы.

Албания осознаёт вызовы: в 2017 году было создано совместное Министерство туризма и окружающей среды, страна вступила в Глобальный совет устойчивого туризма и увеличила долю охраняемых территорий до 21,4%. Стратегия устойчивого развития и возможное будущее вступление в ЕС требуют внимательного баланса между модернизацией и сохранением уникальной идентичности страны.

Албания остаётся одной из последних аутентичных границ Европы, где традиции и гостеприимство всё ещё живы. Главное — не потерять свою душу, стремясь к успеху.

Уточнения

Решени (алб. Rrësheni) — город в Центральной Албании в префектуре Лежа, центр одноименного округа Мирдита.

Алба́ния — государство в западной части Балканского полуострова.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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