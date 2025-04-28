Полёт без билета: что произошло с россиянкой, скрывшейся в самолёте на пути в Париж?

В ноябре 2024 года россиянка Светлана Дали проникла на борт американского самолёта без билета. Ранее эта информация уже была опубликована в СМИ, но только сейчас появилось видео, так как происходящее было зафиксировано камерами видеонаблюдения. Ролик был размещён в издании Daily Mail.

Фото: flickr.com by fdecomite, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Самолёт в небе

Женщина успешно прошла досмотр. Затем при посадке в самолёт она затерялась среди других пассажиров. Самолёт летел из Нью-Йорка в Париж. Во время полёта женщина постоянно перемещалась по салону из одного туалета в другой, иногда садилась на разные места. Почти до конца полёта её никто не заподозрил, но когда самолёт совершил посадку, женщина была задержана французской полицией.

Россиянку отправили обратно в США, хотя она просила предоставить ей убежище во Франции. Суд состоялся в Бруклине, и россиянку отпустили, но ей не разрешили посещать аэропорты и пользоваться услугами авиакомпаний.

Уточнения

Самолёт (устар. аэропла́н; от фр. aéroplane, aéro – воздушный, plane – плоский) — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.

