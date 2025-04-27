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За стенами крепости: легенды и тайны Карфагена Сицилии

Туризм

Средневековая деревня Каккамо, раскинувшаяся на холмах провинции Палермо, заслуженно носит прозвище "Карфаген Сицилии" благодаря своему грандиозному историческому наследию и завораживающему пейзажу. Этот живописный уголок — один из самых больших и хорошо сохранившихся исторических центров на всём острове.

Собор на площади в Коккамо, Сицилия
Фото: commons.wikimedia by Pequod76, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Собор на площади в Коккамо, Сицилия

Каккамо возвышается на скале, с которой открываются головокружительные виды на сицилийские просторы. Местная крепость, чьи стены хранят следы вековых событий, приглашает в путешествие во времени: древние залы, секретные проходы, сторожевые башни, оружейная палата и увлекательные выставки раскрывают богатую историю поселения.

Церковь Матери святого Георгия, выполненная в роскошном стиле барокко, поражает изяществом архитектурных форм. А в монастыре капуцинов туристов ждёт необычное зрелище — склеп с уникальными захоронениями, отражающими давние традиции региона.

Особое внимание заслуживает мост Кьярамонтано, овеянный легендами. Этот каменный переход словно соединяет века, объединяя реальность и мифы прошлого.

После прогулок по старинным улочкам Каккамо путешественников приглашают уютные рестораны и траттории, где можно отведать аутентичные блюда. Среди кулинарных сокровищ — frittola caccamese, паста с сардинами и нежные миндальные десерты, которые подчеркнут сицилийский колорит.

Каккамо великолепна в любое время года: весной и осенью здесь особенно красиво благодаря мягкому климату и пышной природе. Летом деревня оживает ещё больше — проходят фестивали, ярмарки и культурные мероприятия, сохраняющие традиции и дух прошлого.

Эта деревня — идеальное место для тех, кто ищет подлинный туризм вдали от шумных толп, в атмосфере, где история, природа и человеческая душа сливаются в единое целое.

Уточнения

Каккамо (итал. Caccamo) — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия, подчиняется административному центру Палермо.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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