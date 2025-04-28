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Тайны древней Италии: забытая деревня-призрак пробуждается — что привлекает сюда людей?

3:20
Туризм

В самом сердце Италии есть небольшая деревушка, которая в течение многих лет оставалась почти полностью необитаемой.

Деревня Россиньо-Веккья
Фото: commons.wikimedia.org by Roberto Vito Gerardo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Деревня Россиньо-Веккья

Дома, построенные из грубого камня, казались застывшими во времени, с зарешеченными дверями, скрипучими ставнями и тихими улицами, пересекаемыми только ветром. Место, которое время медленно стирало из коллективной памяти, оставляя лишь блёклые следы жизни, которая здесь когда-то была. Тем не менее сегодня эта же деревня становится всё более популярным местом для путешественников в поисках аутентичности, спокойствия и красоты.

Возрождение началось неожиданным образом: серия постов и видео в соцсетях, а затем снова статьи в блогах о путешествиях и альтернативные маршруты. Социальные сети выступили в роли резонатора, вернув внимание к этому забытому уголку. Красота пейзажей, нетронутая сельская архитектура и тишина, которая сегодня воспринимается как роскошь, очаровали тех, кто предпочитает "медленное путешествие", состоящее из прогулок, дегустаций типичных продуктов и непосредственного контакта с природой.

Это явление также привлекло художников, фотографов и цифровых кочевников, которые нашли новые источники вдохновения в заброшенных домах. Некоторые решили поселиться здесь временно, открыв художественные магазины, небольшие гостиницы или сотрудничая в проектах по устойчивому восстановлению городов.

Изменения происходили постепенно, но неуклонно. Первые инициативы родились снизу: местные ассоциации, молодые жители, вернувшиеся после многих лет в другие места, и некоторые визионеры с желанием дать новую жизнь этому месту. Сегодня деревня хоть и не потеряла своего подлинного очарования, но потихоньку возвращается к заселению. Старые дома реставрируются с уважением к традициям, дорожки очищаются и размечаются, а община, пусть и небольшая, начинает расти.

Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО

И вот так Россиньо-Веккья, расположенная в самом сердце Чиленто, в Кампании, превратилась из деревни-призрака в символ возрождения итальянских деревень. Окончательно заброшенная в начале 20 века из-за оползней и нестабильности грунта, Россиньо-Веккья теперь является своего рода "музеем под открытым небом", где время, кажется, остановилось.

Объявленная объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО как часть Национального парка Чиленто, Валло-ди-Диано и Альбурни, деревня в настоящее время является местом проведения экскурсий, туров и культурных мероприятий. Здесь можно прогуляться среди старинных зданий, посетить старую церковь и центральную площадь, любуясь проблесками, которые словно выходят из исторического фильма.

Второй шанс

Пример Россиньо-Веккьи показывает, что даже самые забытые места могут получить второй шанс.

Благодаря любви к территории, разумному использованию новых средств коммуникации и видению, ориентированному на устойчивое развитие, можно дать голос деревням, которые в противном случае были бы обречены на забвение.

Уточнения

 
 Ита́лия (итал. Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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