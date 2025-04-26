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Жёлтая жаба в пустыне: как путешественники переплыли Гоби на амфибии

4:37
Туризм

Шесть лет назад известный путешественник и журналист Дан Прибань объявил о завершении своих знаменитых экспедиций на трабантах. Однако останавливаться он не собирался. Недавно его команда, известная как "жёлтый цирк", отправилась в новое приключение — четырёхмесячное путешествие из Праги в Улан-Батор на борту амфибии ЛуАЗ-967, автомобиля советского производства, созданного на территории нынешней Украины. Этот необычный транспорт, способный передвигаться по суше и по воде, получил прозвище "Жёлтая жаба".

Шины на дороге
Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шины на дороге

По словам Дана Прибаня, экспедиции на трабантах со временем стали казаться повторяющимися.

"С трабантом мы отправлялись в путь пять раз — в 2007, 2009, 2012, 2015 и 2018 годах. Постепенно они стали казаться нам одинаковыми. Нам захотелось попробовать что-то новое, сохраняя при этом дух приключений", — рассказывает путешественник.

Идея приобрести плавающее транспортное средство возникла ещё во время путешествия на трабантах по Южной Америке. Тогда в Перу команда едва не утопила свои машины в океане, после чего, пусть и в шутку, заговорила о покупке настоящего амфибийного автомобиля. Первое знакомство с ЛуАЗ-967 произошло в 2007 году, когда участники экспедиции возвращались домой через Украину. Несмотря на непрезентабельный внешний вид, автомобиль произвёл на них сильное впечатление. Спустя время команда купила не одну, а сразу три таких машины — настоящую редкость, ведь всего в мире было выпущено около восьми тысяч экземпляров.

Что получится, если из трабанта сделать лодку? "Жёлтая жаба" — маленький автомобиль с водителем, сидящим посередине, шумный, неудобный, еле движущийся по воде за счёт вращения колёс. Но именно такой транспорт, как отмечает Дан Прибань, может стать мечтой любого тринадцатилетнего мальчишки, увлечённого приключениями.

На подготовку "жёлтых жаб" ушло несколько лет. Параллельно механики работали над плавающим трициклом Honda ATC200 для Марека Слободника, ещё одного участника жёлтого цирка. Эта модель была признана слишком опасной и снята с производства ещё в начале 1980-х.

Путешествие через странности и трудности

Маршрут экспедиции пролегал через Турцию, Иран, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан и Россию. Особо запомнился команде Туркменистан, отличающийся абсурдными правилами диктатуры. Одним из самых странных запретов оказался запрет на въезд в столицу автомобилей любого цвета, кроме белого. Команде пришлось оставить свои "жёлтые жабы" за городскими стенами. В Туркменистане путешественников также "обобрали" официальным путём, вынудив их оплатить многочисленные дополнительные сборы, в сумме превысившие шесть тысяч долларов.

Волшебная пустыня Гоби

Достигнув Монголии, команда наконец смогла испытать свои амфибии в полную силу — переправляясь через реки и преодолевая горные массивы. Самым запоминающимся моментом стала переправа через пустыню Гоби под одними из крупнейших песчаных дюн в мире.

"Это было настоящее чудо, случившееся благодаря редкому разливу — появившемуся от сильных дождей временного озера, которого на этом месте не было ни до, ни после", — делится воспоминаниями Дан Прибань.

Первоначально целью экспедиции была вовсе не Монголия, а Сибирь. Однако из-за войны в Украине план пришлось изменить.

"На самом деле я рад этому. Монголия потрясающая. А в Сибирь мы ещё обязательно вернёмся", — признаётся путешественник.

Новые проекты жёлтого цирка

Дан Прибань и его команда, ранее уже преодолевшие Африку, Шёлковый путь и Южную Америку на трабантах, не ограничатся лишь самим путешествием. Вдохновлённые поездкой по Монголии, они готовят множество проектов: документальный фильм, стендап-тур с рассказами о самых ярких моментах экспедиции, двенадцатисерийный телевизионный цикл на канале ČT2, выставки, книги и другие мероприятия.

Уточнения

Го́би (монг. Говь, кит. 戈壁, пиньинь Gēbì, палл. Гэби) — обширный регион в Центральной Азии (на территории Монголии и Китая), третья по величине жаркая пустыня в мире, характеризующаяся пустынными и полупустынными ландшафтами.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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