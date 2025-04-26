Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пакетики, которые вы выбрасывали зря: зачем нужен силикагель дома
Кошачий гороскоп: что обещают звёзды вашему пушистику и как это изменит судьбу
Раскрываем секреты выбора жилья в отпуске: на что опытные туристы обращают внимание
Всегда выигрывать в боулинге легко: как бросить мяч, чтобы сбить как можно больше кеглей
Секрет успеха в Minecraft: когда стоит учиться у других, а когда действовать самому
Этот способ полива стоит 0 рублей — а работает, как автомат
192 лошадиные силы и полный привод: что скрывает новый Haval F7x
Теперь джойстик вместо руля: новый Mercedes EQS с технологией Steer-by-Wire
Марс зовёт: кислородные фабрики будущего уже работают

Железная дорога СССР. Как добирались из Калининграда в Сибирь

1:58
Туризм

В Советском Союзе железная дорога оставалась главным способом передвижения на дальние расстояния. Особенно это было актуально для жителей Калининграда — самого западного региона страны, отделённого от остальной части СССР.

поезд дальнего следования
Фото: Wikimedia Commons by Artyom Svetlov is licensed under Public domain
поезд дальнего следования

Путешествие в Сибирь у них занимало немало времени, требовало терпения, но было вполне доступным благодаря хорошо организованной железнодорожной системе.

Маршруты

Из Калининграда в Сибирь можно было добраться несколькими способами:

Через Москву: самый популярный маршрут включал поездку на поезде до Москвы (через Литву и Белоруссию), а затем пересадку на Транссибирскую магистраль в сторону Новосибирска, Омска, Красноярска или других сибирских городов.

Прямые поезда: были редкие прямые составы до крупных городов Урала и южной Сибири, например, до Челябинска.

Пограничные особенности

Так как Калининград находился вне основной территории РСФСР, железнодорожный маршрут проходил через территории Литовской и Белорусской ССР. Это означало определённые задержки в пути.

Условия поездки

  • Время в пути составляло от 4 до 6 суток.
  • Использовались обычные плацкартные и купейные вагоны, иногда мягкие вагоны для долгих переездов.
  • В поездах был вагон-ресторан, а на станциях пассажиры часто покупали домашнюю еду у торговцев.
  • Билеты стоили недорого и были доступны большинству граждан.

Путешествие из Калининграда в Сибирь в СССР было настоящим приключением: многосуточная дорога, смена городов, длинные остановки и знакомство с огромной страной. Несмотря на длительность поездки, железнодорожный транспорт обеспечивал связь даже между самыми удалёнными уголками государства, оставаясь надёжным и относительно комфортным способом передвижения.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Адвокат Прилучного рассказала о встрече Муцениеце с сыном: странно себя ведёт
Шоу-бизнес
Адвокат Прилучного рассказала о встрече Муцениеце с сыном: странно себя ведёт Аудио 
Секрет удобных домов в Швеции — всё начинается с прихожей
Недвижимость
Секрет удобных домов в Швеции — всё начинается с прихожей Аудио 
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти
Наука и техника
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти Аудио 
Популярное
Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя

Жители Нью-Йорка обвели радары вокруг пальца — буквально украсили их цветами. Что это: протест или преступление?

Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу
Новое открытие в биологии: в клетке обнаружили скрытый защитный механизм
Lada Искра раскрыта полностью: все три версии и цена без сюрпризов
Почему ВАЗ-2108 стал символом свободы: 5 фактов, о которых молчал автопром СССР Дмитрий Плотников Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят Игорь Буккер Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев
Канцерогены на обед: блюдо, которое лучше выбросить, чем подогреть в микроволновке
Никаких удобрений: что действительно любит лук
Это растение красивее туи и не требует сложного ухода
Это растение красивее туи и не требует сложного ухода
Последние материалы
Всегда выигрывать в боулинге легко: как бросить мяч, чтобы сбить как можно больше кеглей
Секрет успеха в Minecraft: когда стоит учиться у других, а когда действовать самому
Этот способ полива стоит 0 рублей — а работает, как автомат
192 лошадиные силы и полный привод: что скрывает новый Haval F7x
Теперь джойстик вместо руля: новый Mercedes EQS с технологией Steer-by-Wire
Марс зовёт: кислородные фабрики будущего уже работают
Тайное оружие путешественника: 4 вещи, которые спасут от бессонницы в самолёте
Железная дорога СССР: рельсошпаловая артерия страны
MG представляет Cyber X: секретный концепт, который перевернёт рынок
Макияж для тех, кто не умеет краситься, но хочет выглядеть как звезда
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.