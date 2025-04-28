Румыния предупреждает: эта природная опасность подстерегает туристов на каждом шагу!

4:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Одна из стран ЕС недавно попала в заголовки газет из-за проблем с безопасностью. Давайте разберёмся, что это такое и каким рискам вы подвергаетесь, посещая её.

Фото: commons.wikimedia.org by Camil72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Замок Пелеш

Последние 5 лет произвели революцию в мире туризма. Некоторые страны, которые в прошлом считались опасными и негостеприимными, модернизировались и инвестировали в услуги и гостеприимство, быстро став чрезвычайно популярными направлениями благодаря низким ценам и всё ещё нетронутой природной красоте.

В эту группу по праву входит прекрасная Румыния с оживлённым Бухарестом, прекрасными пляжами с видом на Чёрное море и легендарную Трансильванию, райский уголок из лесов, замки, окружённые туманом, и восхитительные средневековые деревушки.

Однако в течение некоторого времени тревога срабатывала в связи с опасностью: нападением медведей. Попробуем разобраться, что это такое и почему предостерегают туристов, увлечённых пешим туризмом и треккингом.

Опасность медведей в Румынии

Одной из самых популярных туристических достопримечательностей Румынии являются Карпатские горы, известные своими поразительными пейзажами и нетронутой природой. Однако, к сожалению, эти территории также являются предпочтительным местом обитания бурого медведя. Это вид, который продолжает размножаться и который, согласно недавней переписи центрального правительства, почти достиг 13 000 единиц.

Реальная проблема, однако, заключается в том, что из-за антропизации и растущего дефицита пищи медведи становятся всё ближе и ближе к человеку, что приводит к немалым несчастным случаям. Согласно официальной статистике, за последние двадцать лет из-за нападений медведей погибли 26 человек и 274 человека получили серьёзные ранения. Экстренные вызовы, с другой стороны, составляют порядка нескольких тысяч в год.

По этой причине Министерство окружающей среды, завершив 400 из 500 разрешённых отстрелов, просит ещё больше гибкости (в том числе и для местных администраций) и направило запрос в Брюссель на изъятие бурого медведя из списка охраняемых видов. Это настоящая чрезвычайная ситуация в стране, которую мы должны учитывать, если планируем поездку в Румынию.

На что ещё стоит обратить внимание, если мы путешествуем в Румынию

Для тех, кто намерен поехать в эту прекрасную страну, медведи – не единственная проблема. Если мы посетим Бухарест, например, хорошей идеей будет держаться подальше от таких районов, как Ферентари, Обор и Рахова, которые, к сожалению, известны своей деградацией и высоким уровнем мелкой преступности.

Другая важная проблема – это медицинские учреждения. В то время как Бухарест не представляет больших проблем в этом отношении, вне столицы редко можно найти больницы и медицинские центры высокого уровня. А если добавить, что язык является существенным препятствием (многие сотрудники не знают английского), то понятно, почему лучшим способом становится вложить немного денег в международную медицинскую страховку до отъезда.

Красоты Румынии

До сих пор мы говорили о недостатках и опасностях, но Румынии также есть что предложить тем, кто её посещает. Помимо Бухареста и Трансильвании, здесь есть такие центры, как Брашов и Сибиу, известные своими невероятными архитектурными произведениями в стиле готики и барокко и природными зрелищами дельты Дуная, внесёнными в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Всё это можно посетить по очень выгодным ценам и не наталкиваясь на нашествия туристов, которые характеризуют другие, гораздо более разрекламированные европейские направления.

Уточнения

Румы́ния (рум. România [romɨˈni.a]) — государство в Юго-Восточной Европе, частично расположенное в северо-восточной части Балканского полуострова.

