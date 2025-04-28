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Осторожно, отпуск! В этих 10 европейских странах карманники запросто оставят вас без денег

2:41
Туризм

Путешествуя, не помешает быть внимательным: в самых популярных местах Европы множество карманников подстерегают ничего не подозревающих туристов. Вот и самая страшная ситуация!

Арона
Фото: commons.wikimedia.org by Dimitris Kamaras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Арона

Карманные кражи стали широко распространёнными в самых популярных туристических направлениях Европы: Express представил список мест, где мы должны уделять наибольшее внимание нашим ценностям во время путешествий.

Настоящий рай для воров

Карманные кражи — распространённая проблема в популярных туристических местах: эти места привлекают большие толпы, поэтому воры могут легко смешаться с посетителями. Туристы часто сосредотачиваются на других вещах, таких как достопримечательности, фотографии или карты и телефоны, что создаёт идеальную ситуацию для воров.

Многие приезжие не знакомы с местными обычаями и окружающей средой, поэтому с меньшей вероятностью заметят подозрительное поведение. Кроме того, туристы, как правило, хранят свои ценные вещи в легкодоступных местах, таких как задний карман рюкзака. Британская компания по страхованию путешествий Quotezone в прошлом году опубликовала свой список, показывающий, где наибольший риск того, что путешественники станут жертвами карманников.

"Вы можете стать жертвой кражи где угодно, и туристические точки особенно удобны для воров. Преступники могут легко нацелиться на кошельки отдыхающих, пока они заняты осмотром достопримечательностей. Многие отдыхающие не знают, что некоторые из самых популярных направлений для британцев имеют самые высокие показатели карманных краж в Европе", — сказал основатель и генеральный директор компании Грег Уилсон.

Исследование показало удивительные результаты: в Италии было больше всего жалоб на воров, хотя во Франции и Испании гораздо больше туристов.

В исследовании рассматривалось количество слова "кража", которое появлялось в онлайн-аккаунтах. Данные показали, что в Италии было наибольшее количество жалоб на это преступление. В частности, был выделен культовый в Риме фонтан Треви.

Согласно исследованиям горячих точек краж в Европе, за Италией следует Франция, которая также имеет свои печально известные опасные зоны, например, Эйфелева башня в Париже. А за Францией в рейтинге сомнительной славы следует Испания.

Полный список выглядит так:

  • Италия;
  • Франция;
  • Испания;
  • Германия;
  • Нидерланды;
  • Португалия;
  • Турция;
  • Греция;
  • Польша;
  • Ирландия.

Уточнения

Вор-карма́нник (варианты — карманный вор, сленг — карманник, щипач) — преступник, специализирующийся на кражах из карманов либо сумок, находящихся непосредственно при потерпевшем.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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