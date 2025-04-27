Монако возглавило рейтинг: почему это место стало хитом для туристов всех возрастов

1:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Европе много замечательных мест, но сейчас Монако заняло первое место в недавнем топ-листе. Хотя это не дешёвое направление, оно становится всё более популярным среди туристов.

Фото: commons.wikimedia.org by Shahmkh~commonswiki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Монте-Карло вечером

Путешественники всё больше любят поездки, которые идеально сочетают в себе эксклюзивность и экологичность. Монако является популярным местом для пар в возрасте от 25 до 45 лет, но оно также популярно для семей.

Здесь много достопримечательностей

Нельзя пропустить Дворец герцога, Океанографический музей, казино Монте-Карло и, конечно же, порт. Тем не менее Монако также славится своей ночной жизнью, так как в этой небольшой стране есть замечательные бары и места для вечеринок. Стоит бронировать жильё в населённых пунктах недалеко от Монако, так как они предлагают гораздо более дружелюбные цены.

В этом регионе есть красивые места

Конечно, есть и один из самых красивых городов Франции — Ницца, а недалеко от неё — Канны, которые также богаты достопримечательностями. Небольшие города, такие как Антиб и Ментон, также заслуживают короткой экскурсии, а летом пляжные возможности в этом районе действительно безграничны.

Сочетание экологичности, роскоши, культуры, гастрономии, велнеса, спорта и круглогодичных мероприятий делает княжество исключительным местом для романтического, семейного или эксклюзивного отдыха.

"Откройте для себя историческое очарование Монако, полюбуйтесь легендарной площадью Place du Casino или расслабьтесь в приморском комплексе Larvotto, где роскошь встречается со Средиземным морем. Наслаждайтесь ресторанами, отмеченными звёздами Мишлен, яркими культурными мероприятиями и приверженностью устойчивому туризму", — рекомендует EBD.

Уточнения

Мона́ко (фр. Monaco, МФА: [mɔnako]), официальное название — Кня́жество Мона́ко (фр. Principauté de Monaco) — карликовое государство, ассоциированное с Францией, расположенное на юге Европы на берегу Лигурийского моря; на суше граничит с Францией.

