Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пятна крови, жира и фломастеров: чем реально их убрать без химии
Клава Кока раскрыла свои новые правила в отношениях — что она больше не приемлет в мужчинах?
Дом с ароматом дорогого отеля: простой способ без магазинных средств
Тяжело быть королём: как медведь потерял трон, а лев незаметно увёл корону
Большой человек: непобедимое ожирение. Человечество разобралось. почему мы становимся толще
Новак Джокович выдал сенсационную новость о своей дальнейшей карьере
Как оставаться активным и счастливым в 60+? 7 привычек, которые делают жизнь яркой
Долговая яма: что стоит за резким увеличением задолженности АО ОДК — Пермские моторы
Рассада зацвела не вовремя? Вот как спасти урожай без лишних хлопот

Монако возглавило рейтинг: почему это место стало хитом для туристов всех возрастов

1:56
Туризм

В Европе много замечательных мест, но сейчас Монако заняло первое место в недавнем топ-листе. Хотя это не дешёвое направление, оно становится всё более популярным среди туристов.

Монте-Карло вечером
Фото: commons.wikimedia.org by Shahmkh~commonswiki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Монте-Карло вечером

Путешественники всё больше любят поездки, которые идеально сочетают в себе эксклюзивность и экологичность. Монако является популярным местом для пар в возрасте от 25 до 45 лет, но оно также популярно для семей.

Здесь много достопримечательностей

Нельзя пропустить Дворец герцога, Океанографический музей, казино Монте-Карло и, конечно же, порт. Тем не менее Монако также славится своей ночной жизнью, так как в этой небольшой стране есть замечательные бары и места для вечеринок. Стоит бронировать жильё в населённых пунктах недалеко от Монако, так как они предлагают гораздо более дружелюбные цены.

В этом регионе есть красивые места

Конечно, есть и один из самых красивых городов Франции — Ницца, а недалеко от неё — Канны, которые также богаты достопримечательностями. Небольшие города, такие как Антиб и Ментон, также заслуживают короткой экскурсии, а летом пляжные возможности в этом районе действительно безграничны.

Сочетание экологичности, роскоши, культуры, гастрономии, велнеса, спорта и круглогодичных мероприятий делает княжество исключительным местом для романтического, семейного или эксклюзивного отдыха.

"Откройте для себя историческое очарование Монако, полюбуйтесь легендарной площадью Place du Casino или расслабьтесь в приморском комплексе Larvotto, где роскошь встречается со Средиземным морем. Наслаждайтесь ресторанами, отмеченными звёздами Мишлен, яркими культурными мероприятиями и приверженностью устойчивому туризму", — рекомендует EBD.

Уточнения

Мона́ко (фр. Monaco, МФА: [mɔnako]), официальное название — Кня́жество Мона́ко (фр. Principauté de Monaco) — карликовое государство, ассоциированное с Францией, расположенное на юге Европы на берегу Лигурийского моря; на суше граничит с Францией.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу
Красота и стиль
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу Аудио 
Никаких удобрений: что действительно любит лук
Садоводство, цветоводство
Никаких удобрений: что действительно любит лук Аудио 
Популярное
Никаких удобрений: что действительно любит лук

Луку не нужно много удобрений, но без правильной подготовки почвы и ухода он не даст крепких луковиц. Вот что действительно нужно этой культуре.

Никаких удобрений: что действительно любит лук
Дракон, спрятанный в камне 240 миллионов лет, оказался живее всех мифов и легенд
Дракон, спрятанный в камне 240 миллионов лет, оказался живее всех мифов и легенд
Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения
Ходьба гориллы: лучшее упражнение для людей старше 50 лет для укрепления мышц
Сводка с фронта: Курская область освобождена, Путин поблагодарил бойцов КНДР Дмитрий Плотников Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят Игорь Буккер
Советская рыба-гибрид: почему бестера запрещено выпускать в дикую природу
Восточная привычка, которая делает волосы гуще — без дорогостоящих процедур
Доллар теряет позиции: 11 стран официально отказываются от американской валюты
Доллар теряет позиции: 11 стран официально отказываются от американской валюты
Последние материалы
Новак Джокович выдал сенсационную новость о своей дальнейшей карьере
Большой человек: непобедимое ожирение. Человечество разобралось. почему мы становимся толще
Долговая яма: что стоит за резким увеличением задолженности АО ОДК — Пермские моторы
Рассада зацвела не вовремя? Вот как спасти урожай без лишних хлопот
Как оставаться активным и счастливым в 60+? 7 привычек, которые делают жизнь яркой
Вода из старой бочки спасает урожай или губит корни: правда о поливе
7 автомобилей 80-х, которые изменили мировой автопром навсегда
Проверка на трезвость каждый день: штрафы превращаются в технологии
Тайна стойкости парфюма: всё решает один маленький штрих
Не пей из фонтана молодости — просто возьми эту помаду и нанеси на губы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.