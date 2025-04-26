Незапланированное путешествие: прогулка от Бехине до Тына-над-Влтавой

4:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Иногда лучшие приключения начинаются спонтанно. Так случилось и в этот раз: ранним субботним утром одна семья — супруги с восьмилетним сыном — решила без предварительных планов отправиться туда, где ещё не бывала. Главное условие — чтобы место находилось неподалёку. Их выбор пал на Бехине — городок, откуда начинается множество живописных маршрутов. Они выбрали путь в сторону Тына-над-Влтавой.

Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Туристы

Прибыв на центральную площадь Бехине, они припарковали автомобиль и начали путешествие с мороженого. В туристическом центре мальчик пополнил свой дневник путешественника новыми печатями — все местные визитки у него уже были собраны, и хотя подвесной мост, к которому они направлялись, собственной визитки не имел, радость от обновления дневника была полной.

Следуя по красной маркированной тропе, семья направилась к реке Лужнице.

Подвесной мост и тропа вдоль реки

Первой остановкой стал железобетонный пешеходный мост, с которого открывался прекрасный вид на место, где речка Смутна впадает в Лужницу.

Продолжив путь вдоль правого берега, они вскоре подошли к подвесному мосту, натянутому вдоль скалистого массива. Это одно из самых красивых мест на тропе по долине Лужницы. Напротив моста начиналась знаменитая Жидова стока и находилась Виа феррата для любителей активного отдыха.

Путь был спокойным и почти безлюдным. Пройдя мимо современных апартаментов "Лужнице", семья добралась до кемпинга "Орион", где сделала остановку на перекус.

Следующая точка маршрута — плотина "Червёный млын". Само здание мельницы стоит на другом берегу, но вся окружающая природа создавала ощущение тишины и покоя. Здесь же они познакомились с местной легендой о гигантском чёрном псе с горящими глазами, якобы обитавшем в этих местах.

Из Колодей над Лужницей к смотровой башне

Через несколько километров путешественники достигли посёлка Колодеи-над-Лужницей. На берегу реки расположен барочный замок Митровиц, который, увы, уже несколько лет закрыт для посещений.

Перейдя посёлок и реку, они продолжили путь по красной тропе через дачные поселки. Дорога начала подниматься вверх — к Тыну-над-Влтавой и к смотровой башне Семенец.

Семья выбрала самый короткий маршрут, но при желании можно было сделать небольшой крюк и увидеть слияние Лужницы и Влтавы.

Смотровая башня Семенец, хотя и имеет всего 7 метров высоты, открывала великолепный вид на Тын-над-Влтавой, башни АЭС Темелин и реку Влтаву. Башня была свободно доступна и являлась частью образовательной лесной тропы Семенец.

Этот пункт был их конечной целью — но только на половине пути.

Первоначально планировалось дойти до Тына-над-Влтавой и оттуда вернуться автобусом в Бехине. Однако, когда они поднялись на башню, часы показывали три часа дня — автобус же ушёл в половину третьего.

Им пришлось возвращаться той же дорогой. И как это часто бывает, путь назад показался короче. Если дорога до башни заняла три с половиной часа с остановками на фото и отдых, то обратно они добрались за два часа без остановок.

Итог путешествия — 23 километра, насыщенных впечатлениями и красотой природы.

Стоит отметить, что маршрут от Бехине до смотровой Семенец является частью самой длинной образовательной тропы, ведущей к поселку Онен Свет. Её длина составляет 66 километров, а путь проходит через Бехине, Стадлец, Сепеков, Милевско и Коваржов, завершаясь у домика Онен Свет и смотровой башни Ланга.

Уточнения

Бехине (чеш. Bechyně, нем. Bechin) — курортный город в районе Табор Южночешского края Чехии.

