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Весна в Пругоницком парке: природа оживает перед глазами

4:56
Туризм

Когда речь заходит о самых красивых местах Европы, немногие чехи предположили бы, что в одном из зарубежных опросов победителем станет парк, расположенный всего в нескольких километрах от Праги.

Пругоницкий парк у замка
Фото: commons.wikimedia.org by Petr1888, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пругоницкий парк у замка

Это место восхищает не только местных жителей, но и туристов со всего мира. Однако столь высокая популярность вызывает не только гордость, но и серьёзные опасения: местные жители боятся, что наплыв туристов нарушит тишину, навредит природе и превратит уникальную территорию в ещё одну переполненную достопримечательность.

Пругоницкий замковый парк — один из крупнейших природно-ландшафтных парков Европы, его площадь составляет 240 гектаров. Здесь снимали множество сказочных фильмов, а для прогулок парк подходит в любое время года. Особенно он впечатляет в конце мая, когда расцветает знаменитая коллекция рододендронов — около 8 000 кустов ста различных видов и сортов.

Пругоницкий парк привлекает туристов со всего мира

Парк ценен не только своей красотой, но и научной значимостью. Его коллекция насчитывает около 1 600 видов местных и экзотических деревьев. Помимо культурного и исторического значения, парк служит убежищем для множества редких растений и животных, включая уникальные лесные и луговые сообщества. В составе парка есть также генетические коллекции растений и дендротека — уникальное собрание шишек.

Пругоницкий парк настолько велик, что обойти его за один день практически невозможно.

История создания Пругоницкого парка

История парка уходит в конец XIX века и связана с именем графа Арношта Эмануэла Сильва-Тароуки. Именно он в 1885 году начал преобразовывать окрестности замка в уникальный ландшафтный парк. Граф объединил в себе черты учёного, художника и визионера: он стремился создать не просто красивый сад, а цельное произведение искусства, гармонично сочетающее ботаническое богатство, эстетическое чутьё и естественный рельеф местности.

Его замысел был настолько мастерски воплощён, что созданная рукотворная природа выглядит абсолютно естественно, словно не подвергалась никакому вмешательству человека. Это и стало главной особенностью Пругоницкого парка.

Для своего времени это был новаторский подход к ландшафтной архитектуре, опередивший эпоху. Сегодня парк включён в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в рамках объекта "Исторический ландшафт Пругонице", что подтверждает его международное значение как природного, так и культурного феномена.

Рост потока туристов вызывает тревогу

Почему стоит посетить именно это место? Немногие уголки Европы могут похвастаться такой концентрацией природной красоты, тишины и истории, как Пругоницкий парк. Прогуливаясь по его извилистым тропам, можно наткнуться на скрытые среди деревьев водопады, полюбоваться величественными дубами и экзотическими хвойными деревьями.

Особенно стоит посетить парк в мае, когда начинается настоящее буйство красок: тысячи рододендронов и азалий расцветают, превращая территорию в живую картину. Прогулка по парку — это не просто встреча с природой, это путешествие в мир, где время словно остановилось. Весной, когда природа пробуждается, кажется, что сам дух богини Весны оберегает этот уголок жизни и обновления.

В центре парка находится живописный замок, словно сошедший со страниц сказок.

Как лучше всего исследовать Пругоницкий парк

Пругоницкий парк огромен — сеть его троп протянулась более чем на 40 километров. Чтобы в полной мере насладиться его красотой, стоит выбрать один из трёх маршрутов:

  • Базовый маршрут длиной 2,5 километра занимает около двух часов и идеально подходит для весенней прогулки среди цветущих рододендронов.

  • Основной маршрут протяжённостью 5 километров рассчитан на четыре часа. Он пролегает вдоль реки Ботич и ведёт к живописному пруду Лабешка и романтичному домику "Чешская хижина".

  • Панорамный маршрут длиной 10 километров требует около шести часов и охватывает весь парк, включая отдалённую часть — бывший охотничий заказник.

Попасть в парк можно через главный вход у замка или через боковой вход у Хайовны, рядом с которым находится парковка. Частые посетители могут приобрести абонемент на год и пользоваться дополнительными, менее известными входами без касс.

Уточнения

Пра́га (чеш. Praha [ˈpraɦa]) — статутный город и столица Чешской Республики, административный центр Среднечешского края и двух его районов: Прага-Восток и Прага-Запад.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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