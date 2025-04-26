Скрытый рай Ильябелы: чем удивляет малоизвестный пляж Пинту

На побережье штата Сан-Паулу спрятано настоящее сокровище, о котором пока знают немногие туристы — это пляж Пинту. Его главная особенность — спокойное и прозрачное синее море, где можно с близкого расстояния наблюдать разноцветных рыб и морских черепах.
Пляж расположен в городе Ильябела на севере штата. Его полоса песка протянулась всего на 400 метров, но очарование этого уголка на этом не заканчивается.
Кроме кристально чистой воды, здесь есть небольшой пирс — идеальное место для красивых фотографий. Хотя пляж называют "пустынным", на его территории есть минимальная инфраструктура: можно перекусить и воспользоваться туалетами.
Причина в сложности доступа. Добраться сюда можно тремя способами:
Первый путь - через элитный жилой комплекс с выходом на главную улицу Ильябелы. На въезде установлены указатели на пляж, а для пешеходов предусмотрена открытая тропинка.
Второй путь - прогулка от пляжа Армасан по специально построенной дорожке вдоль каменного берега. По дороге вам встретится небольшой пирс — отличное место для ныряния.
Третий путь - через культурный центр Салга, откуда можно также попасть на соседний пляж Понта Азеда.
Ильябела по-прежнему очаровывает любителей природы своими уединёнными и живописными пляжами.
Сан-Па́улу (порт São Paulo) — самый населённый и развитый штат Бразилии, расположен на юго-востоке страны. Административный центр — город Сан-Паулу, также являющийся крупнейшим городом Бразилии и всей Южной Америки.
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