Скрытый рай Ильябелы: чем удивляет малоизвестный пляж Пинту

1:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

На побережье штата Сан-Паулу спрятано настоящее сокровище, о котором пока знают немногие туристы — это пляж Пинту. Его главная особенность — спокойное и прозрачное синее море, где можно с близкого расстояния наблюдать разноцветных рыб и морских черепах.

Фото: commons.wikimedia.org by Jordan Condon, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Пляж

Пляж расположен в городе Ильябела на севере штата. Его полоса песка протянулась всего на 400 метров, но очарование этого уголка на этом не заканчивается.

Кроме кристально чистой воды, здесь есть небольшой пирс — идеальное место для красивых фотографий. Хотя пляж называют "пустынным", на его территории есть минимальная инфраструктура: можно перекусить и воспользоваться туалетами.

Почему пляж Пинту называют "пустынным"

Причина в сложности доступа. Добраться сюда можно тремя способами:

Первый путь - через элитный жилой комплекс с выходом на главную улицу Ильябелы. На въезде установлены указатели на пляж, а для пешеходов предусмотрена открытая тропинка.

Второй путь - прогулка от пляжа Армасан по специально построенной дорожке вдоль каменного берега. По дороге вам встретится небольшой пирс — отличное место для ныряния.

Третий путь - через культурный центр Салга, откуда можно также попасть на соседний пляж Понта Азеда.

Ильябела по-прежнему очаровывает любителей природы своими уединёнными и живописными пляжами.

Уточнения

Сан-Па́улу (порт São Paulo) — самый населённый и развитый штат Бразилии, расположен на юго-востоке страны. Административный центр — город Сан-Паулу, также являющийся крупнейшим городом Бразилии и всей Южной Америки.

