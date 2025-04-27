Королевский переворот в люксовом туризме: разгадываем тайны новых курортов Эрмиониды

2:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эрмионида превращается в одно из самых важных туристических направлений класса люкс в Греции, поскольку три ведущие международные гостиничные сети — Waldorf Astoria, Six Senses и Four Seasons — динамично инвестируют в регион, совершенствуя туристический продукт и поднимая планку гостеприимства.

Фото: commons.wikimedia.org by dronepicr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Порто Хели

Scarlet Beach Resort & Spa в Эрмиони

Waldorf Astoria, один из самых знаковых люксовых брендов Hilton, расширяет своё присутствие в Греции и за её пределами, открыв новый курорт в Эрмиони. The Scarlet Beach Resort & Spa — это амбициозный проект королевской семьи Абу-Даби с бюджетом в 250 миллионов евро, который будет возведён на месте бывшего клуба Ermioni, на площади 223 акра.

Проект включает в себя 121 номер, 14 роскошных вилл и, как ожидается, станет полюсом притяжения для международной туристической элиты. Он уже утверждён в качестве Специального плана пространственного развития стратегических инвестиций (ESHASE), и ожидается издание соответствующего Указа Президента для начала работ.

Six Senses в Порто Хели

Six Senses, который начнёт работать в 2026 году, является партнёрством между CBE Capital, Taconic Capital и семьёй Гоуту. Объект будет сертифицирован LEED и предложит 60 номеров и люксов, большинство из которых с частными бассейнами, а также виллу с тремя спальнями.

Комплекс также будет включать в себя 10 дизайнерских жилых вилл на продажу, от 5 до 8 спален. Особое внимание будет уделено максимальной конфиденциальности и благополучию для взыскательных гостей.

Four Seasons в Порто Хели

Four Seasons возьмёт на себя управление новым морским курортом в Хинице на площади 642,51 акра, принадлежащей ирландскому бизнесмену Полу Коулсону.

Новый курорт Four Seasons Resort and Residences Porto Heli будет использовать прибрежную зону площадью 750 акров с 3,25 км береговой линии, предлагая 80 номеров и люксов, 30 бунгало и частных вилл в окружении высокой эстетики с видом на Спецес и Арголический залив.

Вышеупомянутые инвестиции ставят Эрмиониду в центр разработок в области туризма класса люкс, укрепляя не только международный профиль региона, но и местную экономику.

Уточнения

Гре́ция (греч. Ελλάδα МФА: ), официально — Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία [eliniˈki ðimokraˈtia]), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией. Население — 10,48 млн чел. (на 2021 год), площадь территории — 131 957 км².

