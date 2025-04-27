Нет грабежу на пляжах: пляж Маратхи диктует свои условия — оазис экономии

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

По сравнению с удушающе высокими ценами на пляжах, пляж Маратхи предлагает "одышку" и этим летом.

Фото: commons.wikimedia.org by Norbert Nagel, Mörfelden-Walldorf, Germany, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лежаки

В то время, когда цены на шезлонги с зонтиками варьируются от 10 евро (в лучшем случае) до 80 евро (в худшем случае), пляж Маратхи имеет большое значение.

С началом летнего сезона 2025 года цена на комплект с двумя лежаками, столиком и зонтиком на Маратхи не сможет превышать 8 евро после соответствующего тендера муниципалитета Ханьи, которому удаётся удерживать цены в разумных рамках.

Аналогичные цены наблюдаются и на различных других пляжах Крита, таких как муниципальные пляжи Лигария, Палеокастро (по 7 евро) и муниципальный пляж в Ираклионе под управлением DEPANAL (по 8 евро), согласно ценникам предыдущего туристического сезона.

Уточнения

Крит (греч. Κρήτη [ˈkriti]) — самый большой греческий остров, пятый по величине остров в Средиземном море. Расположен в 110 км от континентальной Европы, в 175 км от Азии и в 300 км от Африки.

