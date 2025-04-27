Нет грабежу на пляжах: пляж Маратхи диктует свои условия — оазис экономии

По сравнению с удушающе высокими ценами на пляжах, пляж Маратхи предлагает "одышку" и этим летом.
В то время, когда цены на шезлонги с зонтиками варьируются от 10 евро (в лучшем случае) до 80 евро (в худшем случае), пляж Маратхи имеет большое значение.
С началом летнего сезона 2025 года цена на комплект с двумя лежаками, столиком и зонтиком на Маратхи не сможет превышать 8 евро после соответствующего тендера муниципалитета Ханьи, которому удаётся удерживать цены в разумных рамках.
Аналогичные цены наблюдаются и на различных других пляжах Крита, таких как муниципальные пляжи Лигария, Палеокастро (по 7 евро) и муниципальный пляж в Ираклионе под управлением DEPANAL (по 8 евро), согласно ценникам предыдущего туристического сезона.
Крит (греч. Κρήτη [ˈkriti]) — самый большой греческий остров, пятый по величине остров в Средиземном море. Расположен в 110 км от континентальной Европы, в 175 км от Азии и в 300 км от Африки.
Луку не нужно много удобрений, но без правильной подготовки почвы и ухода он не даст крепких луковиц. Вот что действительно нужно этой культуре.