Крит предупреждает: хаотичный туризм может привести к катастрофе

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1:39
Туризм

Опасения по поводу возможных последствий чрезмерного туризма в Ханье, похоже, подтверждаются, хотя многие считают, что город может выдержать бремя приёма сотен тысяч посетителей.

Греческий храм
Фото: commons.wikimedia.org by Lapplaender, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Греческий храм

В этом году впервые в ходе опроса, проведённого Обсерваторией туризма Западного Крита и MAIX, было зафиксировано снижение уровня удовлетворённости иностранных туристов на 5% именно потому, что предприниматели в сфере общественного питания не в состоянии поддерживать человеческий фактор своей связи с гостями, а также реагировать на объём работы.

Характерно и то, что туристы, посетившие Элафониси, Балос и Фаласарну, в процентном соотношении в пределах 20—35% не посещают популярные пляжи второй раз. Причина заключается в отсутствии контроля над трафиком и неудовлетворительное обслуживание посетителей.

Новые ультра-роскошные гостиничные номера и обновлённая туристическая инфраструктура частных лиц также недостаточны для того, чтобы поддерживать на высоком уровне количество приезжающих и удовлетворённость посетителей, не снижая при этом уровень жизни местных людей.

Кроме того, туристы в Ханье обеспокоены плохим состоянием дорожной сети, отсутствием указателей, пробками на дорогах, нехваткой свободных парковочных мест, а также неудобствами во время езды на велосипеде.

Глядя на цифры, легко прийти к выводу, что если не модернизировать общественную инфраструктуру, то динамичный туристический поток из Северной и Центральной Европы и Америки рано или поздно будет остановлен.

Уточнения

Ханья́ (греч. Χανιά), венецианское название Кане́а (итал. La Canea) — город в Греции, на севере Крита.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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