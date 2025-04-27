Секреты гармонии: почему эти города признаны самыми красивыми в мире — разгадка в пропорциях

4:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

Европа доминирует в новом рейтинге самых красивых городов мира, занимая девять из десяти лучших позиций. Этот рейтинг основан на количестве зданий, которые следуют "золотому сечению" — архитектурному принципу, используемому с древности для создания сбалансированных и гармоничных структур, в которых раскрывается природная красота.

Фото: flickr.com by Pedro Szekely, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Венеция

Многие европейские столицы включены в топ-10, составленный британским веб-сайтом Online Mortgage Advisor, за исключением Парижа.

Первое место занимает Венеция с её живописными каналами и впечатляющей архитектурой.

Согласно исследованию, более 83% венецианских зданий соответствуют критериям золотого сечения, что объясняет, почему город так любим туристами и привлёк 5,7 млн посетителей в 2023 году. Из-за чрезмерного туристического потока Венеция недавно ввела налог на въезд и ограничение в 25 человек на туристическую группу.

Город Венеция внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и это неудивительно. Венеция по сути "погружена" в свои воды, что определяет весь опыт путешествия.

С момента прилёта в аэропорт Марко Поло вы будете ездить не на метро, как в других европейских городах, а на лодке — или правильнее сказать, на пароходе. Как только вы приедете на площадь Сан-Марко — центральную точку города — вы увидите не светофоры или автомобили, а мощёные улицы, идущих людей, лодки, мосты и воду повсюду.

Туристы, если подумать, не нуждаются в большом количестве советов по путешествию в Венецию. Город не огромен и не наполнен сотнями достопримечательностей. Он проведёт вас в одиночку по своим узким улочкам и покажет путь к его исследованию.

Площадь Сан-Марко с её впечатляющей церковью Святого Марка является самой центральной точкой и может быть переполнена туристами, но она остаётся великолепной. Вы можете подняться на колокольню, чтобы полюбоваться захватывающим видом, посетить церковь с её удивительным внутренним и внешним убранством и, конечно же, пройти мимо Дворца дожей, чтобы перенестись во времени.

Но после азов начинается настоящий опыт путешествия! Прогуляйтесь по Венеции, поднимитесь по всем мостам, понаблюдайте за живописными домами и познакомьтесь с бытом местных жителей. Можно сойти с туристических троп и увидеть, как живут жители, как делают покупки, как передвигаются. Там вы откроете для себя другую сторону города, которая произведёт на вас впечатление.

Вам понадобится много терпения, стоя в очередях в музеи или рестораны, так как количество туристов настолько велико, что кажется, будто "топит" Венецию в определённое время года.

Город Рим занимает второе место в мировом рейтинге, причем 82% его зданий следуют золотому сечению, что делает его самой красивой европейской столицей.

Далее следует город Барселона, а город Прага в Чешской Республике занимает четвёртое место. Город впечатляет контрастом между готическим собором Святого Вита и современным Домом танца.

Бордо: самый красивый город Франции

Хотя в Париже находятся такие важные памятники, как Эйфелева башня и Нотр-Дам, он занимает лишь 12-е место, уступая Бордо, который находится на 9-м месте. Город известен своими виноградниками, а также впечатляющей архитектурой, такой как музей Cité du Vin и Большой театр Бордо.

В десятку городов с самой красивой архитектурой также вошли: Афины на 6-м месте, Будапешт на 7-м, Вена на 8-м и Милан на 10-м.

Честер: самый красивый город Великобритании

Хотя ни один британский город не входит в топ-20 мирового списка, Честер выделяется красотой в своей категории, набрав 83,7%. Основанный как римская крепость в 79 году нашей эры, этот город окружён римскими стенами и впечатляет своими крытыми улочками и зданиями в стиле Тюдоров.

Лондон занимает второе место в Великобритании, за ним следуют Белфаст, Ливерпуль и Дарем.

Помимо Парижа, в топ-20 вошли Стокгольм, Флоренция, Тель-Авив, Копенгаген, Марракеш, Чикаго, Амстердам, Берлин и Стамбул.

Уточнения

Вене́ция (итал. Venezia МФА: , вен. Venèsia) — город на северо-востоке Италии. Административный центр области Венеция и одноимённой территориальной единицы, приравненной к провинции. Образует коммуну, разделённую на 6 самоуправляемых районов.

