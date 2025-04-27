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Насладитесь уединением в скрытых уголках ущелья Тарн, о которых не знают туристы

2:16
Туризм

Горж-дю-Тарн, или ущелье Тарн, — одна из природных жемчужин Франции, привлекающая тысячи туристов каждое лето. Однако, за пределами популярных маршрутов скрываются малоизвестные уголки, где можно насладиться купанием в почти уединённой обстановке. Эти места отличаются своей красотой и атмосферой нетронутой природы.

замок Кастельбук, Тарнское ущелье, Франция
Фото: commons.wikimedia by Jean-Pol GRANDMONT, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
замок Кастельбук, Тарнское ущелье, Франция

Скрытая бухта цирка Бальзамов расположена у подножия одноимённого цирка. К этому райскому уголку ведёт узкая тропинка, спускающаяся к реке. Вода здесь удивительно прозрачная, переливается изумрудными оттенками. Глубина увеличивается постепенно, что делает купание комфортным как для детей, так и для взрослых.

Забытая рука Сен-Шели-дю-Тарна — это второстепенный рукав реки, известный лишь немногим знатокам местности. Чтобы попасть туда, нужно пройти по тропинке, начинающейся за старинной деревенской церковью. Здесь вода спокойная и тёплая, идеально подходящая для семейного отдыха. Высокие ивы по берегам создают тенистую, почти сказочную атмосферу.

Секретный пляж Кастельбук расположился на изгибе реки, у подножия руин одноимённого древнего замка. Дорога к нему идёт от моста вниз к реке. Благодаря южной экспозиции вода в этом месте теплее, чем в других частях ущелья. Дно из широких скальных плит создаёт естественные бассейны разной глубины, где приятно плавать и загорать.

Скрытые раковины Па-де-Суси — это череда природных бассейнов, расположенных ниже по течению от одноимённого места. Добраться до них можно по тропинке от парковки. Здесь вода прохладная благодаря тени от высоких скал, а сами бассейны напоминают небольшие частные купальни, что делает отдых особенно уединённым.

Эти уголки ущелья Тарн пока остаются вне туристических маршрутов. Они предлагают уникальную возможность насладиться природной красотой и тишиной вдалеке от шумных пляжей. Откройте для себя новые маршруты и окунитесь в подлинную атмосферу юга Франции.

Уточнения

Горж-дю-Тарн (фр. Gorges du Tarn) — ущелье в горах Косс в департаменте Лозер на юге Франции. Часть ущелья находится на территории департамента Аверон.

Замок Кастельбук (фр. Château de Castelbouc) — разрушенный замок в Тарнском ущелье неподалёку от Сент-Эними в департаменте Лозер (Лангедок-Руссильон).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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