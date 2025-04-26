Аэрофлот СССР. Рейс Москва — Ленинград: цены, расписание и комфорт 1984 года

В 1984 году перелёт рейсом "Аэрофлота" по маршруту Москва — Ленинград (ныне Санкт-Петербург) был одним из самых популярных и доступных в СССР.
Мы представим ключевые аспекты этого направления.
Стоимость билета
Цена авиабилета на рейс Москва — Ленинград составляла около 18 рублей. При средней зарплате в СССР в 1980-х годах около 169 рублей, это составляло примерно 10% месячного дохода. Для сравнения, железнодорожный билет по тому же маршруту стоил около 12 рублей, что делало авиаперелёт дороже примерно на 50%.
Расписание и частота рейсов
Маршрут Москва — Ленинград был одним из самых загруженных в стране. По данным на 1980 год, ежедневно выполнялось до 9 рейсов в каждом направлении. Полёт занимал около 1 часа 20 минут, что значительно быстрее, чем поездка на поезде, которая могла длиться до 8 часов.
Самолёты и комфорт
На этом маршруте чаще всего использовались самолёты Ту-134 и Ту-154. Ту-134 был рассчитан на 72-76 пассажиров, а Ту-154 — на 150-180 человек. Уровень комфорта соответствовал стандартам того времени: кресла были мягкими, но не всегда регулируемыми, в салоне могли присутствовать шум и вибрации, особенно вблизи двигателей.
Питание предоставлялось на рейсах продолжительностью более 1,5 часов, поэтому на маршруте Москва — Ленинград оно, как правило, не предлагалось.
Дополнительные особенности
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