Аэрофлот СССР. Рейс Москва — Ленинград: цены, расписание и комфорт 1984 года

2:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

В 1984 году перелёт рейсом "Аэрофлота" по маршруту Москва — Ленинград (ныне Санкт-Петербург) был одним из самых популярных и доступных в СССР.

Фото: commons.wikimedia.org by Kambui, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Аэрофлот

Мы представим ключевые аспекты этого направления.

Стоимость билета

Цена авиабилета на рейс Москва — Ленинград составляла около 18 рублей. При средней зарплате в СССР в 1980-х годах около 169 рублей, это составляло примерно 10% месячного дохода. Для сравнения, железнодорожный билет по тому же маршруту стоил около 12 рублей, что делало авиаперелёт дороже примерно на 50%.

Расписание и частота рейсов

Маршрут Москва — Ленинград был одним из самых загруженных в стране. По данным на 1980 год, ежедневно выполнялось до 9 рейсов в каждом направлении. Полёт занимал около 1 часа 20 минут, что значительно быстрее, чем поездка на поезде, которая могла длиться до 8 часов.

Самолёты и комфорт

На этом маршруте чаще всего использовались самолёты Ту-134 и Ту-154. Ту-134 был рассчитан на 72-76 пассажиров, а Ту-154 — на 150-180 человек. Уровень комфорта соответствовал стандартам того времени: кресла были мягкими, но не всегда регулируемыми, в салоне могли присутствовать шум и вибрации, особенно вблизи двигателей.

Питание предоставлялось на рейсах продолжительностью более 1,5 часов, поэтому на маршруте Москва — Ленинград оно, как правило, не предлагалось.

Дополнительные особенности

Билеты продавались по фиксированной цене, независимо от времени покупки или сезона.

Дети до 12 лет могли летать со скидкой 50%.

Билеты были бумажными, с отрывными корешками, и их приобретение часто требовало личного посещения кассы.