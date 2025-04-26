Города СССР. Какие были самые морские?

Когда в Советском Союзе мечтали о море, представляли не только волны и чаек, но и конкретные города.

Фото: commons.wikimedia.org by Kemal KOZBAEV, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Большие Сочи (Сочи), Сочи 01

Каждый из них имел свой характер: одни славились курортами, другие — портами, третьи — атмосферой, где морской воздух смешивался с запахом булочек из местной столовой. Итак, вот их ТОП.

1. Одесса

Южная красавица на Чёрном море. Здесь всегда пахло рыбой, шутками и свободой. Порт, трамваи и одесские дворики создавали особую атмосферу, а летом толпы отпускников штурмовали пляжи Аркадии.

2. Севастополь

Город-герой, где море и флот были неотделимы. Морские парады, военно-морское училище, корабли на рейде — всё говорило о том, что здесь не просто побережье, а настоящая морская душа.

3. Батуми

Грузинский порт и курорт в одном лице. Здесь черноморские пляжи соседствовали с пальмами, уличной музыкой и обязательной бутылкой "Тархуна" в руках. Уютно, вкусно, тепло — и всё это с морским акцентом.

4. Рига

Столица Латвии и важный порт на Балтийском море. Немного прохладнее, чем южные курорты, но не менее морская. Рижский порт, запах сосен и янтарь на прилавках дополняли строгую, но романтичную атмосферу прибалтийского берега.

5. Сочи

Главный южный курорт Советского Союза. Море, пальмы, канатные дороги, курортные столовые и санатории — всё это превращало Сочи в символ отпуска. Здесь мечтали оказаться миллионы советских граждан.

Морские города СССР были не только географией, но и настроением. У каждого было своё любимое море — Чёрное, Балтийское или Каспийское. Но главное — это ощущение лета, солнца и свободы, которое дарили эти прибрежные города.