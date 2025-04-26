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Туризм под угрозой, и виной всему глобальное потепление. Учёные бьют тревогу

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Туризм

Температура океана в прошлом году в три раза превысила рекорд по количеству тепловых волн, а при температуре воды выше 34℃ кораллы обесцвечиваются.

кораллы
Фото: https://commons.wikimedia.org by rheins, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
кораллы

Они утрачивают функцию симбиоза с особыми микроорганизмами, из-за этого страдает их биохимический цикл.

Скоро навсегда потерять цвет могут по около 80 процентов коралловых рифов. В итоге может испортиться внешний облик рифа и пропадёт главный компонент — рифообразующие кораллы.

А если пропадут кишечнополостные колониальные животные, то пострадает сфера туризма. Каждый год экскурсии по рифам приносят до $36 миллиарда.

Уточнения

Кора́лл (лат. Alcyoneum) — материал скелета колонии коралловых полипов. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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