Туризм под угрозой, и виной всему глобальное потепление. Учёные бьют тревогу

0:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Температура океана в прошлом году в три раза превысила рекорд по количеству тепловых волн, а при температуре воды выше 34℃ кораллы обесцвечиваются.

Фото: https://commons.wikimedia.org by rheins, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ кораллы

Они утрачивают функцию симбиоза с особыми микроорганизмами, из-за этого страдает их биохимический цикл.

Скоро навсегда потерять цвет могут по около 80 процентов коралловых рифов. В итоге может испортиться внешний облик рифа и пропадёт главный компонент — рифообразующие кораллы.

А если пропадут кишечнополостные колониальные животные, то пострадает сфера туризма. Каждый год экскурсии по рифам приносят до $36 миллиарда.

Уточнения

Кора́лл (лат. Alcyoneum) — материал скелета колонии коралловых полипов.

