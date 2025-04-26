Туризм под угрозой, и виной всему глобальное потепление. Учёные бьют тревогу

Температура океана в прошлом году в три раза превысила рекорд по количеству тепловых волн, а при температуре воды выше 34℃ кораллы обесцвечиваются.
Они утрачивают функцию симбиоза с особыми микроорганизмами, из-за этого страдает их биохимический цикл.
Скоро навсегда потерять цвет могут по около 80 процентов коралловых рифов. В итоге может испортиться внешний облик рифа и пропадёт главный компонент — рифообразующие кораллы.
А если пропадут кишечнополостные колониальные животные, то пострадает сфера туризма. Каждый год экскурсии по рифам приносят до $36 миллиарда.
Кора́лл (лат. Alcyoneum) — материал скелета колонии коралловых полипов.
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