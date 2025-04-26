Лепёшки Меги: лигурийский праздник вкуса, который длится целую неделю

1:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Лигурии существует уникальное место, где традиции пошли своим путём: здесь лепёшки не пекут, как принято, а жарят в масле. Речь идёт о крошечной деревне Меги, где вековая гастрономия сохранилась в самом аутентичном виде.

Фото: flickr.com by Scott Dexter, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Лепёшки

Легендарные лепёшки: история и рецепт

Тесто для этих лепешек готовят из простых ингредиентов — муки, воды, масла и соли. Однако магия начинается позже: внутрь кладут нежный сыр и ароматное мясное ассорти, затем аккуратно обжаривают до золотистой корочки. Получается блюдо, которое по вкусу и глубине истории легко может посоперничать с культовой фокаччей.

Важно помнить: лепешки подаются горячими, и начинка внутри остаётся обжигающе тёплой — лучше быть осторожным!

Праздник вкуса в Меги

Ежегодно в Меги проводится красочный фестиваль, полностью посвящённый этим знаменитым лепёшкам. Особенность фестиваля — в сохранении аутентичных ингредиентов, таких же, как у известных сырных лепёшек из Рекко.

Праздник стартует в понедельник после Пасхи и длится до следующего воскресенья, превращая крошечную деревушку в центр гастрономического паломничества.

50 лет традиции и щедрости

Фестиваль в Меги уже давно превзошёл полувековой рубеж и считается самым известным и продолжительным подобным событием во всей Лигурии. В дни фестиваля гостей угощают бесплатно: каждый желающий может попробовать жареные лепёшки прямо с пылу с жару.

Хотя центр праздника — Меги, эти аппетитные лепешки можно найти и в других уголках Лигурии. Но именно здесь они сохраняют свой неповторимый вкус и атмосферу.

Уточнения

Лигу́рия (итал. Liguria, лиг. Ligûria) — административная область Италии на северном побережье Лигурийского моря со столицей в Генуе. Экономика Лигурии основана на туризме, производстве оливкового масла, рыболовстве и различных индустриальных секторах.



