Лепёшки Меги: лигурийский праздник вкуса, который длится целую неделю

В Лигурии существует уникальное место, где традиции пошли своим путём: здесь лепёшки не пекут, как принято, а жарят в масле. Речь идёт о крошечной деревне Меги, где вековая гастрономия сохранилась в самом аутентичном виде.
Тесто для этих лепешек готовят из простых ингредиентов — муки, воды, масла и соли. Однако магия начинается позже: внутрь кладут нежный сыр и ароматное мясное ассорти, затем аккуратно обжаривают до золотистой корочки. Получается блюдо, которое по вкусу и глубине истории легко может посоперничать с культовой фокаччей.
Важно помнить: лепешки подаются горячими, и начинка внутри остаётся обжигающе тёплой — лучше быть осторожным!
Ежегодно в Меги проводится красочный фестиваль, полностью посвящённый этим знаменитым лепёшкам. Особенность фестиваля — в сохранении аутентичных ингредиентов, таких же, как у известных сырных лепёшек из Рекко.
Праздник стартует в понедельник после Пасхи и длится до следующего воскресенья, превращая крошечную деревушку в центр гастрономического паломничества.
Фестиваль в Меги уже давно превзошёл полувековой рубеж и считается самым известным и продолжительным подобным событием во всей Лигурии. В дни фестиваля гостей угощают бесплатно: каждый желающий может попробовать жареные лепёшки прямо с пылу с жару.
Хотя центр праздника — Меги, эти аппетитные лепешки можно найти и в других уголках Лигурии. Но именно здесь они сохраняют свой неповторимый вкус и атмосферу.
Лигу́рия (итал. Liguria, лиг. Ligûria) — административная область Италии на северном побережье Лигурийского моря со столицей в Генуе. Экономика Лигурии основана на туризме, производстве оливкового масла, рыболовстве и различных индустриальных секторах.
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