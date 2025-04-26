Район-призрак в Рио ожил: место, где каждая брусчатка помнит больше, чем учебники истории

3:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

В стороне от классических туристических маршрутов Рио-де-Жанейро, где царят пляжи и лес Тижука, расцвела Малая Африка — исторический район, ставший символом афротуризма. Здесь на Культурной тропе, охватывающей знаковые места вроде Cais do Valongo, можно ощутить дыхание афро-бразильской истории.

Фото: commons.wikimedia.org by Майк Пил (www.mikepeel.net), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Рио-де-Жанейро

В 2017 году ЮНЕСКО включила причал Валонгу в список Всемирного наследия, и с тех пор этот район вошёл в десятку самых посещаемых в городе, опередив даже Сахарную Голову и статую Христа-Искупителя.

Малая Африка: место памяти и жизни

Контур Африканского Наследия был создан в 2011 году. Он объединяет важные точки, связанные с экономикой рабовладения, такие как Cais do Valongo и дом, где родился Абдиас ду Насименту. Маленькая Африка — это не только историческое место, но и одна из колыбелей самбы, барной культуры и традиционной кухни.

Гиды, такие как историк Луана Феррейра, рассказывают о тяжёлом пути, сопротивлении и богатстве афро-бразильской культуры. Экскурсии знакомят с капоэйрой, религиозными практиками и интеллектуальной жизнью чернокожего населения Бразилии.

Cais do Valongo: молчаливый свидетель истории

Cais do Valongo, вновь открытый в 2011 году, — крупнейший материальный след трансатлантической работорговли в Америке.

Считается, что именно здесь высадились около миллиона африканцев. Сегодня место символизирует не только страдание, но и силу культурной памяти.

Трудности на пути Малой Африки

Несмотря на популярность, район сталкивается с проблемами: уровень преступности, наркотрафик и большое количество бездомных.

Процесс джентрификации также угрожает вытеснить коренных жителей. Заявленный проект создания Центра Интерпретации в здании Doca Dom Pedro II пока остаётся нереализованным.

Культурная миссия и туризм

Гиды, такие как Эмили Борхес и Бруна Кордейру, проводят экскурсии, рассказывая об истории Малой Африки и её роли в таких событиях, как Восстание против обязательной вакцинации.

Растущий поток туристов, подчёркивает важность афро-бразильского наследия в глобальном культурном контексте. Малая Африка стала не просто туристическим маршрутом, а пространством силы и устойчивости.

Спорт как часть культуры

Помимо истории и искусства, Малая Африка сохраняет живую спортивную традицию. Капоэйра, с её спонтанными выступлениями на улицах, особенно в районе Pedra do Sal, напоминает о сопротивлении и культурной преемственности.

Самба и карнавал, требующие выносливости и дисциплины, тоже корнями уходят в Малую Африку. А местные проекты, направленные на развитие детского спорта, делают регион местом роста социальной ответственности.

Будущее Малой Африки

Несмотря на вызовы, Малая Африка остаётся живым напоминанием о важности истории и культуры. С поддержкой государства и частного сектора этот уникальный район может не только сохранить своё лицо, но и стать примером устойчивого культурного развития.

Уточнения

Ри́о-де-Жане́йро (порт. Rio de Janeiro МФА: , в переводе "январская река"; согласно БСЭ, правильнее "Риу-де-Жанейру"), в просторечии Рио - город в Бразилии. Административный центр одноимённого штата.

