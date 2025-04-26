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Старинные машины, скульптуры и цитрусы: где в Италии растет гастрономический оазис среди старинных автомобилей

2:35
Туризм

Что получится, если соединить страсть к гастрономии, искусству и винтажным автомобилям? В Ориджио, в нескольких километрах от Милана, родилось нечто совершенно особенное — ресторан Olio и пространство The Box.

ретро-автомобили
Фото: commons.wikimedia.org by Ventura19, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
ретро-автомобили

The Box: больше, чем просто галерея

The Box — это удивительный мир, рожденный в 2020 году благодаря предпринимателям семьи Миллини. Здесь на огромной территории сочетаются мастерская по ремонту старинных автомобилей, галерея под открытым небом и роскошные сады с вековыми оливковыми деревьями.

Более 100 идеально сохранившихся ретро-автомобилей выставлены на постоянной экспозиции, а заботится о них специальная мастерская Top Valves.

Прогуливаясь по территории, легко наткнуться на работы Джачинто Боско, монументальные скульптуры Пабло Атчугарри и произведения польского мастера Игоря Митораджа.

Ресторан Olio: гастрономия и природа в каждом блюде

Olio — это не просто ресторан, это целая философия вкуса от шеф-повара Андреа Маринелли. Его кухня строится вокруг масла: оливкового, моторного и художественного. Ингредиенты поступают прямо из теплицы на территории комплекса: ароматные травы, специи и овощи.

Днем Olio работает в формате бистро: 1 блюдо стоит 25 евро, два — 40, три — 50 евро. В меню — куриный пирог с картофельным пюре, ризотто с топинамбуром, сладким хлебом и черным трюфелем.

Вечером — время высокой кухни

Ужин в Olio превращается в настоящее гастрономическое путешествие. Гости могут выбрать один из маршрутов:

  • Mare — морской сет за 100 евро,
  • Творческий маршрут шефа — 130 евро,
  • Вегетарианское меню — 80 евро.

На закуску здесь подают, например, кефаль из морской скалы с экстрактом финиковых томатов или гребешки с агретти и голландским соусом. Среди горячих блюд — спагетти со спаржей и тунцом, ригатони с лангустином и морским ежом, а на основное — нежное плечо ягненка с куркумой и моршелем.

Оранжерея и цитрусовая роща: сердце The Box

Неотъемлемая часть пространства — большая оранжерея в венецианском стиле и цитрусовая роща. Здесь выращиваются растения и специи, которые затем оживают в блюдах ресторана. Проект воплощён в духе устойчивого развития и использует только чистую энергию.

Уточнения

Мила́н (итал. Milano) — главный город северной Италии, является вторым по величине городом Италии и центром крупнейшей городской агломерации страны, имеет репутацию финансово-экономической и научной столицы страны и одной из мировых столиц моды.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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