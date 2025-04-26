Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Смола от тополя прилипла к машине? Вот что нужно сделать немедленно
Советская рыба-гибрид: почему бестера запрещено выпускать в дикую природу
Воображаемые миры, реальные последствия: незаметный синдром XXI века
Шоколадный ретро-батончик с секретом: этот ингредиент перенесет вас во вкус детства
Так просто, что кажется шуткой: как фольга спасла мой сигнал Wi-Fi
Не дайте холодам украсть ваш урожай: советы по защите растений
Он возил Гагарина, а внутри был круче любого Maybach — но об этом почти все забыли
Анна Хилькевич объяснила, как ей удаётся совмещать материнство и работу
Валютный шторм? Доллар отчаянно сопротивляется

Ради неё и едут в Пескару: чем славится этот итальянский город

1:02
Туризм

Пескара, замечательный итальянский город, который, преображается весной и радует своими природными красотами.

Глициния
Фото: commons.wikimedia.org by Ron Dicker, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Глициния

Он охватывает почти 34 квадратных километра, что позволяет путешествовать от моря до горных лесов.

Пескара известна своими историческими достопримечательностями, такими как собор Сан-Четтео, церковь Святого Сердца и крепость, возведенная по приказу Карла V. Город также предлагает множество типичных блюд, характерных для региона Абруццо, среди которых жареное мясо, трипа-алла-пеннезе и рыбный бульон.

Однако особенно впечатляет "цветущий" дворец: на фасаде здания растет эффектная глициния, которая становится местом притяжения как для местных жителей, так и для туристов, они часто фотографируют ее. Именно весной цветущий дворец становится символом города и привлекает внимание своей красотой и ароматом, пишет abruzzo.cityrumors.

Уточнения

Глици́ния (от греч. γλυκός — сладкий), или висте́рия (лат. Wistéria) — род высоких древовидных вьющихся субтропических растений из семейства Бобовые с крупными кистями душистых лиловых цветков. Широко используется в ландшафтном дизайне.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Это озеро в США поглотило десятки жизней — и вы точно его знаете
Туризм
Это озеро в США поглотило десятки жизней — и вы точно его знаете Аудио 
Консервы, которые лучше оставить на полке
Еда и рецепты
Консервы, которые лучше оставить на полке Аудио 
Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя
Авто
Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя Аудио 
Популярное
Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя

Жители Нью-Йорка обвели радары вокруг пальца — буквально украсили их цветами. Что это: протест или преступление?

Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя
Масло по цене машины: рассказываем, сколько стоит быть владельцем Bugatti
Масло по цене машины: рассказываем, сколько стоит быть владельцем Bugatti
Новое открытие в биологии: в клетке обнаружили скрытый защитный механизм
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу
Ока против Таврии. Кто победит в баттле советских малолитражек? Дмитрий Плотников Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят Игорь Буккер Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев
Это растение красивее туи и не требует сложного ухода
Когда сажать помидоры в 2025 году — вот идеальные дни по лунному календарю
Поколение Z делает резкий поворот в карьере — и образование тут ни при чём
Поколение Z делает резкий поворот в карьере — и образование тут ни при чём
Последние материалы
Пять тревожных сигналов машины, которые игнорировать нельзя
Внезапная смерть во сне: 4 причины, которые чаще всего виноваты
Ни уксус, ни сода: лучший способ удалить жир с духовки
Страховка для трезвых водителей: новый полис, о котором пока никто не знает
Лает в пустоту? Вот что на самом деле тревожит вашу собаку
Почему нельзя ломать ветки сирени: разрушительные последствия для растения
Оперативная память без питания: китайский прорыв, который удивит всех
Забудьте об овсянке: эти 5 фруктов — чемпионы по содержанию клетчатки
Почему самозапрет на кредиты не защищает ваши сбережения — эксперт объясняет
Ради неё и едут в Пескару: чем славится этот итальянский город
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.