Ради неё и едут в Пескару: чем славится этот итальянский город

1:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пескара, замечательный итальянский город, который, преображается весной и радует своими природными красотами.

Фото: commons.wikimedia.org by Ron Dicker, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Глициния

Он охватывает почти 34 квадратных километра, что позволяет путешествовать от моря до горных лесов.

Пескара известна своими историческими достопримечательностями, такими как собор Сан-Четтео, церковь Святого Сердца и крепость, возведенная по приказу Карла V. Город также предлагает множество типичных блюд, характерных для региона Абруццо, среди которых жареное мясо, трипа-алла-пеннезе и рыбный бульон.

Однако особенно впечатляет "цветущий" дворец: на фасаде здания растет эффектная глициния, которая становится местом притяжения как для местных жителей, так и для туристов, они часто фотографируют ее. Именно весной цветущий дворец становится символом города и привлекает внимание своей красотой и ароматом, пишет abruzzo.cityrumors.

Уточнения

Глици́ния (от греч. γλυκός — сладкий), или висте́рия (лат. Wistéria) — род высоких древовидных вьющихся субтропических растений из семейства Бобовые с крупными кистями душистых лиловых цветков. Широко используется в ландшафтном дизайне.



