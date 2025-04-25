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Какие курорты останутся без гостей — прогнозы эксперта

1:41
Туризм

По прогнозам вице-президента Федерации рестораторов и отельеров Сергея Колесникова, цены на размещение в российских курортных районах в туристический сезон 2025 года вырастут на 15-20% по сравнению с прошлым годом из-за инфляции и кадрового дефицита в отрасли.

Туризм
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Туризм

Первый квартал 2025 года оказался сложным для гостиничной индустрии, хотя показатели были выше прошлогодних, во втором квартале ситуация начала улучшаться, пишет Общественная Служба Новостей.

Эксперт также отметил, что последствия экологической катастрофы, связанной с разливом мазута в Черном море, окажут значительное влияние на туристический спрос. Пляжи в Анапе и Темрюке закрыты, и это приведет к снижению интереса к этим курортам. Колесников предостерег, что закрытие пляжей может серьезно отразиться на их популярности, и восстанавливаются они вряд ли до конца сезона.

Недоступность пляжей в Черном море приведет к перераспределению туристических потоков, ожидается увеличение числа туристов в Крыму и на курортах Калининградской области. Также открытие железнодорожного сообщения с Абхазией и прямые рейсы в Сухуме создадут новые возможности для россиян.

Подорожание связано не только с инфляцией, но и с нехваткой сотрудников, что остается проблемой в гостиничной сфере. Большинство вакансий в отелях считаются непрестижными, что усложняет ситуацию. Тем не менее, гостиничная индустрия готова к предстоящему сезону, хотя никаких значительных изменений в ситуации не ожидается.

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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