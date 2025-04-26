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Рай для гурманов: eжин с видом на закат, который стоит меньше, чем в кафе у дома

1:51
Туризм

Кто бы мог подумать, что в уютном ресторане на берегу моря можно отведать свежайшую рыбу и не потратить больше 10 евро на человека? И речь не об Италии или Испании.

пляжный отдых
Фото: flickr.com by Alex Kulikov, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
пляжный отдых

Многие летом отправляются в страны Средиземноморья — Италию, Грецию, Мальту. Но всё больше путешественников выбирают новое направление, которое пока не переполнено туристами. Здесь и бирюзовое море, и вкусная еда, и цены, которые будто остались в прошлом. Это — Албания.

Страна, где сочетается всё: природа, история и гастрономия

Албания — настоящий клад для тех, кто хочет совместить море и культуру. Пляжи Ксамила, Дерми и Химары завораживают своей чистотой и уединённостью. А в Тиране, Влере и Дурресе можно прикоснуться к истории и архитектуре, вдохновлённой Османской эпохой.

Города Берат и Гирокастра, включённые в список наследия ЮНЕСКО, хранят следы многовековой культуры. Эта страна удивляет не только пейзажами, но и душевной атмосферой, гостеприимством и, главное — ценами.

Роскошный ужин за копейки

Представьте: романтический вечер у моря, лёгкий ветер, бокал вина и тарелка с морепродуктами, выловленными буквально утром. И всё это — менее чем за 10 евро на человека. Звучит как мечта, но в Албании это реальность.

Цены здесь действительно радуют: неделя отпуска в формате "всё включено" обойдётся в среднем в 600-700 евро. И это в хорошем отеле, с видом на море и в окружении природы.

Албания постепенно становится новым фаворитом среди тех, кто ищет уединённый отдых с хорошей кухней, не потратив при этом состояние.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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