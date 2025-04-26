Рай для гурманов: eжин с видом на закат, который стоит меньше, чем в кафе у дома

Кто бы мог подумать, что в уютном ресторане на берегу моря можно отведать свежайшую рыбу и не потратить больше 10 евро на человека? И речь не об Италии или Испании.
Многие летом отправляются в страны Средиземноморья — Италию, Грецию, Мальту. Но всё больше путешественников выбирают новое направление, которое пока не переполнено туристами. Здесь и бирюзовое море, и вкусная еда, и цены, которые будто остались в прошлом. Это — Албания.
Албания — настоящий клад для тех, кто хочет совместить море и культуру. Пляжи Ксамила, Дерми и Химары завораживают своей чистотой и уединённостью. А в Тиране, Влере и Дурресе можно прикоснуться к истории и архитектуре, вдохновлённой Османской эпохой.
Города Берат и Гирокастра, включённые в список наследия ЮНЕСКО, хранят следы многовековой культуры. Эта страна удивляет не только пейзажами, но и душевной атмосферой, гостеприимством и, главное — ценами.
Представьте: романтический вечер у моря, лёгкий ветер, бокал вина и тарелка с морепродуктами, выловленными буквально утром. И всё это — менее чем за 10 евро на человека. Звучит как мечта, но в Албании это реальность.
Цены здесь действительно радуют: неделя отпуска в формате "всё включено" обойдётся в среднем в 600-700 евро. И это в хорошем отеле, с видом на море и в окружении природы.
Албания постепенно становится новым фаворитом среди тех, кто ищет уединённый отдых с хорошей кухней, не потратив при этом состояние.
Жители Нью-Йорка обвели радары вокруг пальца — буквально украсили их цветами. Что это: протест или преступление?