От Турции до Антиб: эти рестораны в Каннах не найти с первого взгляда — но вы запомните их надолго

3:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

Где поесть в Каннах так, чтобы запомнилось? Мы собрали места, которые любят и местные, и путешественники, а кухня в них вращается вокруг Средиземного моря — с его вкусами, ароматами и духом свободы.

Фото: web.archive.org by Michelle Maria, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Ресторан

SENS — гастроприключение с новым шефом каждый месяц

Всего в двух шагах от знаменитой Круазетт скрывается Сенс, ресторан-резиденция, где каждый месяц меняется шеф-повар — и с ним всё меню. Это не просто ужин, а гастрономическое шоу: открытая кухня, стильный интерьер и блюда, вдохновлённые путешествиями по миру. С 15 апреля по 3 мая меню творит Камилла Зури — шеф индийского происхождения, соединяющая ароматы Индии, Франции и Средиземноморья.

9 Rue d'Oran, 06400 Cannes

Fred l'Ecailler — вкус моря и атмосфера легенды

Красная шапочка, рыбный бар и неизменный Фред — в этом месте на площади Пруд всё пронизано морским духом. Здесь любят простоту, свежесть улова и непринуждённую атмосферу. Часто заглядывают знаменитости.

12 Place du Marché Forville, 06400 Cannes

UVA — локальные деликатесы без лишнего

В ресторане UVA за кухню отвечает Этьен Мантель, и делает это с изяществом. Его блюда просты, но точны: от аранчини с горгонзолой до свиных рёбрышек с эстрагоном. А ещё здесь можно принести своё вино на вечерние ужины.

13 Boulevard de la République, 06400 Cannes

POMPON — бистро, которое знают все

Спрятавшийся на тихой улочке, Помпон каждый день предлагает новое меню — всё зависит от свежих продуктов с рынка. Это место для тех, кто ценит лёгкость, сезонность и уют, особенно на террасе.

4 Rue Emile Négrin, 06400 Cannes

BABA — от Тель-Авива до Ривьеры

Если хочется восточных специй и свежего бриза, то вам в БАБА. Это место, где ассоциации с Тель-Авивом и Флоридой соединяются в солнечной кухне от Ассафа Гранита. Ужин — буквально под звёздами.

10 Boulevard Maréchal Juin, 06160 Antibes

JEANNE — душа Антиба

Жанна — это не просто имя, а атмосфера. Винтажная мебель, живые вина и щедрые овощные блюда, приготовленные с любовью двумя сёстрами. Это место в двух шагах от музея Пикассо, где хочется остаться подольше.

10 Rue du Jardin, 06600 Antibes

Rüya — турецкая мечта в сердце Канн

В легендарном отеле Carlton открылся ресторан Rüya — современная анатолийская кухня с душой. Хлеб из традиционной печи, специи, мясо на гриле — всё, чтобы почувствовать аромат Турции в Провансе.

58 Boulevard de la Croisette, 06400 Cannes

Amarines и Miraé — новая глава от шефа-звезды

Скоро в Каннах откроется вилла Miraé с двумя ресторанами от Мауро Колагреко (трёхзвёздочный Mirazur). Amarines — это изысканный подход к лигурийской классике, а Miraé — расслабленный стиль с тем же уважением к продуктам. Рыба, овощи, натуральность — здесь всё продумано до мелочей.

Mirazur, открытие в мае 2025

Уточнения

Ка́нны (фр. Cannes, окс. Canas) — город и коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, департамент Приморские Альпы, округ Грас. Является одним из наиболее популярных и известных курортов Лазурного Берега.

