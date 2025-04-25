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Не медузы, но кто они? Шторм превратил пляжи Калифорнии в кладбище парусников

1:16
Туризм

Тысячи существ, известных как "парусники", недавно выбросило на побережье округа Вентура в Калифорнии (США).

Пятки
Фото: unsplash.com by Priscilla Du Preez artographybyp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пятки

"Во время шторма, эти существа сносит к берегу, где они часто оказываются в огромных количествах", — сообщили представители гавани островов Чаннел.

"Парусники" имеют овальную форму, окрашены в сине-фиолетовые тона и достигают длины 7-10 сантиметров. Хотя внешне они напоминают медуз, на самом деле это не медузы, а их "родственники" — представители группы, куда также входят актинии, кораллы и гидроиды, сообщает Служба национальных парков США (NPS).

Эти плоские овальные существа плавают на поверхности океана, и чаще всего их выбрасывает на берег весной или в начале лета, рассказал профессор и эколог Шон Андерсон из Калифорнийского университета. Выброшенные из воды "парусники" постоянно встречаются на пляжах.

По словам Андерсона, количество выброшенных на берег "парусников" может сильно различаться из года в год.

"Они эволюционировали так, чтобы передвигаться по воле ветра, — объяснил он. — Это помогает им расселяться по огромным территориям — их просто разносит по всему океану".

Уточнения

Бу́ря шторм — собирательное понятие, обозначающее очень сильный ветер (а также сильное волнение на море), возникающий по различным причинам и в разных областях Земли.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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